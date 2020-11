Ruszyła restrukturyzacja Huty Pokój

Katowicki Węglokoks przejął produkcyjny majątek Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, przeniesiony z załogą do spółki Huta Pokój Profile. To część procesu oddłużenia huty, winnej Węglokoksowi i bankowi PKO BP ponad 200 mln zł. Dzięki restrukturyzacji huta ma dalej działać i utrzymać zatrudnienie.

W środę - po wielu miesiącach negocjacji i ponad rok od zawarcia porozumienia w sprawie ścieżki naprawczej dla Huty Pokój - podpisano pakiet umów, restrukturyzujących cały ponad 200-milionowy dług firmy i umożliwiających dalsze stabilne prowadzenie produkcji hutniczej.

Podkreślił, że efektem restrukturyzacji jest nie tylko całkowite oddłużenie majątku produkcyjnego huty, ale również zapewnienie stabilizacji pod względem działalności operacyjnej.

Węglokoks zapewnia, że dysponuje środkami potrzebnymi do sfinansowania działalności i przyszłego programu inwestycyjnego w Hucie Pokój Profile.

"W ramach rozliczenia zadłużenia, Huta Pokój oddała Węglokoksowi majątek produkcyjny, przeniesiony wraz z załogą do spółki Huta Pokój Profile. Węglokoks stał się tym samym 100-procentowym właścicielem tej spółki, będącej znaczącym producentem wyrobów zimnogiętych i gorącowalcowanych. Pozostałą część zadłużenia względem Węglokoksu i PKO BP, Huta Pokój będzie spłacać w kolejnych latach" - poinformował w środę rzecznik Węglokoksu Jarosław Latacz.

"Huta Pokój Profile, stając się częścią Grupy Kapitałowej Węglokoks, uzyskuje dostęp do finansowania działalności produkcyjnej i inwestycyjnej" - wyjaśnił rzecznik.

Konieczne jest zmodernizowanie linii produkcyjnych, z których najmłodsze mają ponad 20 lat.

Na początku ub. roku huta straciła zdolność działania operacyjnego i regulowania zobowiązań wobec dostawców. Skumulowana strata netto Huty Pokój w latach 2018-2019 wyniosła 92 mln zł, przy przychodach rocznych w ub. roku rzędu 300 mln zł.

Kolejnym etapem restrukturyzacji zadłużonego pohutniczego majątku ma być przejęcie przez Węglokoks oddłużonej spółki konstrukcyjnej z grupy Huty Pokój SA - firmy Huta Pokój Konstrukcje, będącej producentem konstrukcji stalowych używanych w wielu obiektach na świecie. W rudzkiej hucie powstała m.in. konstrukcja fasady stadionu Green Point w Kapsztadzie, wybudowanego na mistrzostwa świata w piłce nożnej w RPA, konstrukcja dla elektrowni Eesti Energia Narva w Estonii czy konstrukcja zmodernizowanej warszawskiej Rotundy PKO.

Spółka konstrukcyjna, mimo renomy rynkowej i pozyskiwania kolejnych zamówień, od kilku lat boryka się z brakiem dostępu do kapitału obrotowego. Jej oddłużenie umożliwi wspólny z Węglokoksem udział w konsorcjach i przetargach na rynku infrastruktury przemysłowej. W grupie Węglokoksu od dawna jest już Huta Łabędy, będąca najważniejszym w Polsce producentem obudów górniczych, a od kilku lat także producentem rur stalowych.

Obecnie Węglokoks restrukturyzuje cześć hutniczą swojej grupy, zapowiadając konsolidację aktywów w tym sektorze. "M.in. nastąpiła inkorporacja przez Węglokoks swojej spółki-córki Węglokoks Stal, a tym samym przeniesienie całości zakupów wsadowych na poziom centralny" - wyjaśnił rzecznik firmy. Zapewnił, że spółki produkcyjne w Łabędach i Rudzie Śląskiej pozostaną odrębnymi podmiotami, skupionymi na produkcji i sprzedaży, przy wsparciu Węglokoksu.

Jak informowano w ub. roku, Huta Pokój i związane z nią spółki były winne Węglokoksowi blisko 180 mln zł, zaś kolejne ok. 50 mln zł to dług wobec banków. 19 września zeszłego roku zawarte zostało porozumienie między hutą, Węglokoksem i stroną społeczną, zakładające m.in. przekształcenia wewnętrzne i oddłużenie przedsiębiorstwa wobec Węglokoksu. Realizacja porozumienia ma zapewnić zadłużonej hucie ciągłość produkcji i uratować miejsca pracy.

Zgodnie z ubiegłorocznym porozumieniem, przejęcie części produkcyjnych aktywów Huty Pokój przez Węglokoks miało nastąpić najdalej w pierwszych miesiącach tego roku, jednak termin ten nie został dotrzymany. Do czasu sfinalizowania operacji przejęcia majątku, Węglokoks zagwarantował dostawy wsadu do huty i utrzymanie produkcji. Kontrakty były realizowane, dzięki czemu były też pieniądze na wypłaty pensji. Związkowcy z Huty Pokój w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie protestowali, domagając się wypełnienia zobowiązań zawartych w porozumieniu z września 2019 r.; apelowali też do premiera o przyspieszenie działań w tym zakresie.

Grupa Huty Pokój, której tradycje sięgają 1840 r., zatrudnia blisko 800 pracowników, a wiele innych osób pracuje w firmach kooperujących.