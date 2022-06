Ruszyły zapisy na akcje Alumetalu

W poniedziałek 13 czerwca ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Alumetalu w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro, wywodzącą się z Norwegii wiodącą firmę w branży aluminiowej i energetyce. Zapisy będą przyjmowane do 12 lipca br.

Hydro oferuje 68,40 zł za każdą akcję Alumetalu, co oznacza premię w wysokości 4,7 proc. wobec ceny akcji na zamknięciu sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania (29 kwietnia). Jest ona również o 9,5 proc. wyższa od średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

Wcześniej norweski gigant zawarł już porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej Alumetalu oraz wszystkimi członkami zarządu, posiadającymi łącznie 39 proc. akcji spółki.

Cena oferowana w wezwaniu odpowiada łącznej cenie 1,066 mln zł za 100 proc. akcji. Ponadto, 27 lipca 2022 r. Alumetal wypłaci dywidendę w wysokości 6,80 zł na akcję, czyli łącznie 106 mln zł, inwestorom będącym akcjonariuszami spółki w dniu dywidendy, tj. 28 kwietnia 2022 r. Cena oferowana w wezwaniu oraz wypłacana dywidenda wynoszą łącznie 75,20 zł na akcję.

8 czerwca br. zarząd spółki wydał pozytywną opinię na temat wezwania, stwierdzając, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej spółki.

Zakończenie wezwania będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zawartych w dokumencie wezwania, w tym uzyskania przez Hydro stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 66 proc. wszystkich akcji będących w obrocie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem do zawarcia transakcji dojdzie 15 lipca, zaś jej rozliczenie 19 lipca.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce. Zatrudnia ponad 30 tysięcy pracowników w ponad 140 lokalizacjach w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Grupa Alumetal jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie o zdolnościach produkcyjnych 275 tys. ton rocznie. Posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty przede wszystkim do przemysłu motoryzacyjnego w Europie. W 2021 roku Grupa Alumetal sprzedała 231 tys. ton stopów.