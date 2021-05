Rynek miedzi rozpędzony jak nigdy. A będzie jeszcze drożej

Choć miedź kosztuje już znacznie ponad 10 tys. dolarów za tonę, to analitycy spodziewają się, że może być jeszcze droższa. Dlaczego? Wzrost podaży nie nadąża za rosnącymi potrzebami licznych branż.

– W celu załagodzenia sytuacji mogą część rezerw rzucić na rynek. Jednak to wciąż nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim w dłuższej perspektywie jest niedobór metalu – komentuje Ryan McKay, analityk w TD Securities.Jego zdaniem ewentualne najbliższe spadki cen metalu mogą być zatem tymczasowe. Zwłaszcza że wpływ na sytuację na rynku ma jeszcze jeden czynnik: inflacja.Wiele państw dość śmiało drukuje pieniądze, aby pomóc w walce z wywołanym przez koronawirusa spowolnieniem. To zaś oznacza dużą podaż pieniądza i związane z tym inflacyjne wzrosty cen - także na miedź.Analitycy zaznaczają, że miedź mogłaby przyhamować, gdyby banki centralne zaczęły bardziej przejmować się inflacją. Jednak dopóki tego nie robią, dopóty powodów do spadku cen nie ma.Zresztą – podkreślają specjaliści – problem nie tylko dotyczy miedzi. Na przykład pierwszy raz od dekady cenę 30 tys. dol. za tonę przekroczyła cyna.Czy na obecnym wzroście może zarobić KGHM? Nasza spółka już zarabia więcej. Ale bez zwiększenia podaży miedzi zyski naszego potentata będą ściśle powiązane z tym, co się dzieje na giełdach.Sytuacja KGHM uległaby poprawie, gdyby spółka zwiększyła produkcję. O to jednak nie będzie łatwo. Znacznego przyrostu produkcji raczej nie należy się spodziewać, bo co prawda spółka inwestuje w moce produkcyjne, ale - zgodnie z przysłowiem „nie od razu Kraków zbudowano” - na efekty tych prac trzeba będzie jeszcze poczekać.