Rynek odreagowuje. Ceny wyrobów stalowych nadal na wysokim poziomie

- Ceny prętów żebrowanych wynoszą średnio około 2900-3000 zł za tonę. Z kolei ceny płaskowników, prętów okrągłych i kątowników to około 3200 zł za tonę. Blachy HRC gorącowalcowane w kręgach przekraczają już natomiast 1000 euro za tonę. Przyznam, że nie pamiętam takich cen... - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu firmy Cognor.

- Taki, że są doniesienia, iż ten podatek od śladu węglowego byłby wprowadzany dopiero od 2023 roku.Zachodzi zatem niebezpieczeństwo, że jeżeli od 1 lipca przestaną obowiązywać cła i kontyngenty, to przez te półtora roku może nas zalać stal z zagranicy: z Turcji, Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Chiny bowiem praktycznie przestały eksportować stal - z uwagi na duże zużycie wewnętrzne.Czytaj także: Hutnictwo i koronawirus. Ociężałość Brukseli irytuje - To także bardzo ważna kwestia. Wcześniej kraj ten nie mógł importować złomu stalowego, ale teraz jawi się groźba drenażu złomu stalowego przez Chiny. Pozamykano tam bowiem wiele starych pieców indukcyjnych oraz starych wielkich pieców i Chińczycy zamierzają wybudować całe mnóstwo pieców elektrycznych. Zatem będzie z ich strony wielkie zapotrzebowanie na złom stalowy.W skali świata piece elektryczne to około 30-40 procent w całym hutnictwie, gdyż złomu na świecie nie jest zbyt dużo. Statki ze złomem do Chin już płyną z Japonii, Korei czy z USA. To już się zaczęło... Sama Turcja wysysa około 20 mln ton złomu rocznie.- Jeżeli w trakcie kilku najbliższych lat Chiny będą chciały nasycić złomem swoje nowe piece elektryczne, to może zabraknąć na rynku złomu stalowego. To przemyślana strategia, żeby budować piece elektryczne i importować coraz więcej złomu stalowego.Przykładowo: na Białorusi obowiązuje zakaz eksportu złomu. Także Rosja czy Ukraina praktycznie go nie eksportują. Bronią swoich rynków, zdają sobie bowiem sprawę, że tego złomu może być zbyt mało... To naprawdę realne zagrożenie.