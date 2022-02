Rynek stali mocno odczuje inwazję Rosji na Ukrainę

Rosyjska inwazja na Ukrainę może się przełożyć również na problemy importerów stali. Z Ukrainy pochodzi około 10 proc. jej dostaw do Europy. A sankcje wobec Rosji mogą skutkować turbulencjami na unijnym rynku. - Unia Europejska jest nieprzygotowana na obecną sytuację. Dotyczy to również Polski - ostrzega w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Będą wielkie turbulencje

Według niego sankcje, jakie będą nakładane na Rosję, dotyczyć również będą Białorusi. W związku z tym - sprowadzanie stali z Białorusi również stanie się niemożliwe.Rosyjska inwazja na Ukrainę oznaczać też będzie problemy dla europejskich importerów stali. Z Ukrainy pochodzi około 10 proc. dostaw stali. Możliwość jej sprowadzania zostanie na jakiś czas przyblokowana. Ukraińskie huty stali znajdują się między innymi w Mariupolu.Z Rosji pochodzi też ok. 30 proc. produkcji światowej palladu mającego duże znaczenie w branży motoryzacyjnej. Natomiast Ukraina odgrywa dużą rolę między innymi na rynku rud żelaza i stali.- W Polsce Rosja była w pierwszej połowie ubiegłego roku największym krajem trzecim dostarczającym stal na nasz rynek. Ukraina tymczasem podwoiła swoją sprzedaż i wolumenami nieco prześcignęła Rosję - zaznaczał niedawno Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ostatecznie Ukraina w ubiegłym roku sprzedała do Polski 1,37 mln ton stali, a Rosja 1,356 mln ton. Obydwa kraje były najbardziej aktywne w segmencie wyrobów płaskich (blachy HRC i blachy grube).Według statystyk stowarzyszenia europejskich producentów stali Eurofer Rosja i Ukraina są też w piątce krajów sprzedających najwięcej stali na całym unijnym rynku. W 11 miesiącach ubiegłego roku udział tej piątki w imporcie wyrobów gotowych do UE stanowi 56 proc. Na pierwszym miejscu jest Turcja z udziałem na poziomie 15,5 proc., ale drugi kraj to Rosja (12,8 proc.). Na trzecim miejscu były Indie (11,9 proc.), a na czwartym Ukraina (8,3 proc.). Do końca listopada miesięczny eksport Rosji do UE wynosił średnio 339 tys. ton, a Ukrainy 219 tys. ton.W trzecim kwartale ubiegłego roku import wyrobów gotowych do Unii Europejskiej wzrósł o 45 proc. Największą dynamikę miał przy tym import z Ukrainy, który zwiększył się o 107 proc.- Ewentualne objęcie stali sankcjami na pewno utrudniłoby życie importerom i dystrybutorom, a częściowo także użytkownikom końcowym, choć dziś nierównowaga między popytem a podażą w Unii Europejskiej nie jest tak duża jak wiosną ubiegłego roku. Obecnie w Unii Europejskiej jest odpowiedni potencjał, żeby ta luka nie była zbyt duża i uciążliwa dla końcowych użytkowników. Oczywiście przy założeniu, że konflikt nie rozwinie się poza separatystyczne regiony i Ukraina nadal będzie mogła produkować stal - powiedział Stefan Dzienniak.Czytaj także: Unijne sankcje na rosyjską stal. Potencjalny problem nie tylko dla Polaków