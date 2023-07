Rynkowy zastój bije w wyniki Stalprofilu

Stalprofil pokazał szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze tego roku, które wykazują niższe o 30 proc. przychody oraz niższy o 87 proc. zysk netto w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r. Według spółki to przede wszystkim skutek sytuacji na rynku stali.

W pierwszym półroczu tego roku Stalprofil osiągnął 449,848 mln zł przychodów, co w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku oznacza spadek o 30 proc.

Wynik EBITDA spadł o 88 proc., do 9,447 mln zł.

Zysk netto zmniejszył się o 87 proc., sięgając 8,320 mln zł.

Stalprofil zaznacza, że pierwsze półrocze 2022 r. było dla rynku stali wyjątkowe, tak pod względem gwałtownego wzrostu popytu, jak i rekordowych cen wyrobów hutniczych, które po wybuchu wojny w Ukrainie osiągały swoje maksima. Natomiast pierwsze półrocze tego roku to okres spadku popytu na stal i kontynuacja trendu spadkowego cen, zapoczątkowanego już w drugim kwartale ubiegłego roku.

Niski poziom inwestycji wpływa na wielkość produkcji hutnictwa

„Niski poziom inwestycji publicznych i prywatnych i związany z tym słabszy popyt na wyroby hutnicze, znajdują odzwierciedlenie w krajowych statystykach produkcji i zużycia stali” – czytamy w komunikacie spółki. Spółka przytacza dane Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej za pierwsze cztery miesiące tego roku, które pokazują spadek produkcji stali surowej w Polsce o 14,3 proc. rok do roku oraz spadek krajowego zużycia jawnego wyrobów hutniczych o 21,2 proc.

W pierwszym półroczu tego roku spadały także ceny wszystkich wyrobów hutniczych, w tym ceny wyrobów długich, które stanowią główną grupę asortymentową w ofercie handlowej spółki. Według Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, średnia cena profilu stalowego HEB200 w czerwcu 2023 r. była o 35 proc. niższa niż rok wcześniej oraz o 12 proc. niższa, niż w marcu 2023 r.

Przecena zapasów ma negatywny wpływ na wyniki

Ustalając szacunkowe wyniki spółki zarząd Stalprofilu uwzględnił spadek rynkowych cen stali i dokonał aktualizacji wartości zapasów wyrobów hutniczych przez przecenę wartości zapasów towarów, do ich bieżącej wartości rynkowej oraz aktualizację odpisów na towary wolno rotujące. Spółka informuje, że łączne saldo utworzonych i rozwiązanych na koniec drugiego kwartału roku odpisów aktualizujących wartość zapasów wyrobów hutniczych, skorygowało szacunkowy zysk brutto ze sprzedaży spółki za ten okres o kwotę 6,01 mln zł.

Z kolei szacunkowy zysk brutto ze sprzedaży spółki za drugi kwartał roku poprawiło o 6,854 mln zł saldo utworzonych i rozwiązanych w segmencie infrastruktury rezerw na koszty napraw gwarancyjnych, które spółka „tworzy na okres udzielanej gwarancji i rękojmi na zakończone roboty budowlane i rozwiązuje w miarę ich upływu tego okresu, jeżeli ryzyko usterek się nie materializuje”.