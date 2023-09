Rząd chce stawiać na produkcję polskiej stali

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin, zaznacza, że Węglokoks to spółka, która przekształca się w podmiot wyspecjalizowany w rozwoju przemysłu stalowego.

- Zależy nam na każdym inwestorze, na każdym właścicielu, który produkuje stal w Polsce. Dlatego uruchomiliśmy w okresie kryzysu specjalne mechanizmy wsparcia finansowego dla producentów stali w Polsce - mówił minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas Europejskiego Kongresu Stalowego w Katowicach. - Szczególnie te mechanizmy, które dotyczyły wsparcia przemysłów energochłonnych. Zdajemy sobie sprawę, że wzrost cen energii elektrycznej jest niezwykle trudny dla tego przemysłu. Dlatego te mechanizmy wsparcia były tak ważne - podkreślił.

- Jako minister aktywów państwowych oczywiście skupiam się na rozwoju tej części przemysłu stalowego, która jest w domenie państwa. To zaledwie 3 proc., całkowicie właściwie skumulowane w grupie kapitałowej Węglokoksu. Spółki, która dzisiaj przekształca się w podmiot wyspecjalizowany w rozwoju tej gałęzi przemysłu - zaznaczył Sasin. - Chcemy inwestować, chcemy budować nowoczesne zakłady. Mamy plan, opracowany w Ministerstwie Aktywów Państwowych, budowy nowoczesnej stalowni w Rudzie Śląskiej. To projekt, na który chcemy przeznaczyć potężne środki finansowe. Obliczamy, że to będzie około 5 mld zł - wartość tej inwestycji - wskazał Jacek Sasin.

Około 10 proc. krajowego hutnictwa znajduje się w polskich rękach, w tym ok. 3 proc. w domenie Skarbu Państwa - to Huta Łabędy, Walcownia Blach Batory oraz spółki związane z Hutą Pokój. Wszystkie te podmioty są skupione w strukturach grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu.

Pomimo zwijania się polskiego przemysłu stalowego w minionych trzech dekadach, Polska z produkcją rzędu 8,5 mln ton rocznie w dalszym ciągu należy do większych wytwórców stali w Europie, wobec ponad 40 mln ton produkcji w Niemczech.

Mamy w Polsce poważną lukę podażową, ok. 7,7 mln ton nadwyżki importu nad eksportem stali.

- Widać wyraźnie, że dzisiaj jesteśmy w stanie zapewnić polskiej gospodarce, Polakom, zaledwie nieco ponad połowę zapotrzebowania - zauważył Jacek Sasin.