Są najnowsze dane o produkcji stali. Najciekawsze informacje płyną z Rosji

Produkcja stali w sierpniu według danych Światowego Stowarzyszenia Stali była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wciąż największym producentem są Chiny.

Największy skok produkcji zanotowały Indie, wyniósł on sierpniu aż 17,4 proc. rok do roku. To efekt głównie zwiększenia produkcji poprzez oddanie do użytku nowych mocy produkcyjnych. Dynamika wzrostu w całym roku także jest największa w Indiach i wynosi 10,5 proc. po ośmiu miesiącach obecnego roku. Całkowita produkcja stali w okresie od stycznia do sierpnia wyniosła 92,2 mln ton.

Najciekawsze dane płyną z Rosji. Widać, że napaść na Ukrainę wymaga coraz więcej zasobów. Produkcja stali rosyjskich hut w sierpniu obecnego roku wyniosła 6,4 mln ton, to aż o 8,9 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Dynamika wzrostu po ośmiu miesiącach wynosi jednak dużo skromniejsze 3,9 proc. A cała produkcja to 50,8 mln ton.

Nadal największym producentem stali na świecie pozostają Chiny. W sierpniu wyprodukowały one 86,4 mln ton stali, czyli o 3,2 proc. więcej niż przed rokiem. Po ośmiu miesiącach produkcja stali wzrosła o 2,6 proc. do 712,9 mln ton.

Źle się dzieje w Unii Europejskiej. Produkcja w sierpniu była niższa o 4,4 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku i wyniosła 9,1 mln ton. Jednak warto dodać, że dynamika spadku uległa zmniejszeniu. Po ośmiu miesiącach wynosił on bowiem rok do roku 9,8 proc. (85,7 mln ton).