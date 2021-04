Saga Poland dywersyfikuje produkcję w stronę części do AGD

Saga Poland chce poszerzyć ofertę odlewów ze stopów aluminiowych dla producentów AGD i elektroniki użytkowej. Firmę skłania do tego rosnący popyt w branży AGD wraz z będącym następstwem pandemicznego skracania łańcucha dostaw oczekiwanym przenoszeniem produkcji z rynków azjatyckich.

Od prototypu do procesu masowej produkcji

- Chcąc współpracować, musimy się zmieniać i unowocześniać - zauważa Łukasz Pasierb. W Teresinie rozpoczęto realizację wartego blisko 11 mln zł projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowanej w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali”. Całość jest współfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Efektem realizacji programu ma być opracowanie technologii wytwarzania wysokociśnieniowych odlewów ze stopów Al-Si, o zminimalizowanej porowatości i skorygowanych parametrach użytkowych. To pozwoli uzyskiwać elementy o wymaganej przez odbiorców szczelności i lepszych parametrach mechanicznych.- W nowych elementach formujących zastosujemy opracowany we współpracy z AGH rodzaj chłodzenia konformalnego, co umożliwi redukcję czasu cyklu i stabilizację procesu - podsumowuje wiceprezes Pasierb.Spółka ma doświadczenie w produkcji z wykorzystaniem odlewów aluminiowych, odlewów cynkowych, profili aluminiowych, stalowych elementów obrabianych mechanicznie i zgrzewanych, detali obrabianych mechanicznie i plastycznie.- Dodatkowymi atutami są własna narzędziownia SAGA Tools, a także zdolności produkcyjne i technologiczne pozwalające wyprodukować prototypy, serię próbną i serię produkcyjną przy użyciu własnego parku maszynowego. Jesteśmy w stanie zapewnić naszym partnerom niezbędne wsparcie R&D podczas przenoszenia produkcji, jej nowego uruchomienia lub optymalizacji bieżących produktów - wyjaśnia wiceprezes.W portfolio firmy znajdują się na przykład dwa detale, które po zmontowaniu w firmie są wysyłane do skandynawskiego odbiorcy. Saga wykonała formy wtryskowe na oba elementy i oprzyrządowanie wielogniazdowe do obróbki mechanicznej.- Prawie dwa lata temu z naszych form powstały odlewy, które w fazie prototypów obrabialiśmy w naszej narzędziowni, następnie po ustabilizowaniu procesu, obróbka została przeniesiona na dział mechaniczny. Teraz miesięcznie obrabiamy kilka tysięcy tych detali. W trakcie trwania projektu wdrożyliśmy też wersję malowaną kataforetycznie, która stała się standardem i obecnie 100 proc. detali jest zabezpieczone w ten sposób - tłumaczy Łukasz Pasierb.