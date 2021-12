Sanjay Samaddar szczerze o "zielonych hutach" w Polsce. Są trzy warunki...

Czy huty w Dąbrowie Górniczej i Krakowie mogą być zielone? - Otwarcie mówimy o naszych trzech postulatach, którymi są: szeroko dostępna zielona energia po konkurencyjnych cenach, wsparcie finansowania innowacyjnych technologii oraz odpowiednie ramy prawne, w tym m.in. CBAM, co pozwoli na równe szanse tak, abyśmy nie tracili konkurencyjności, będąc na czele walki ze zmianami klimatycznymi - mówi WNP.PL Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland.

Czytaj także: ArcelorMittal o planach dekarbonizacji – nowe technologie także w Polsce Wartość tych inwestycji przekracza 200 mln zł. Pozwolą one usprawnić pracę stalowni, a tym samym zapewnić wsad dla wszystkich walcowni. Proces produkcji stali zostanie zmodernizowany na każdym jego etapie – od konwertorów, przez obróbkę pozapiecową i linie ciągłego odlewania stali, po wykańczalnię półproduktów.Modernizacja konwertorów i obszaru obróbki pozapiecowej pozwoli zapewnić nieprzerwane dostawy odpowiednio przygotowanej stali do wytwarzania półproduktów, a remont wykańczalni - płynny odbiór większej ich ilości oraz odpowiednią kontrolę ich jakości przed wysyłką do walcowni.Kompleksową modernizację przejdzie układ podawania żelazostopów – całość zostanie zautomatyzowana. Linia odlewania zostanie doposażona w nowoczesne systemy automatyki i kontroli procesu. Dzięki temu będzie mogła pracować z większą prędkością i wytwarzać więcej półproduktów. Zakończenie prac planowane jest na przełom 2022 i 2023 roku.- Rzeczywiście, remont wielkiego pieca nr 2 planowany jest na 2023 rok. Musieliśmy dostosować jego zakres do zmian wprowadzonych w europejskich celach redukcji emisji dwutlenku węgla po ogłoszeniu pakietu „Fit for 55” na początku tego roku.Na to przedsięwzięcie wydamy pokaźną kwotę, ale nie mogę się z państwem nią podzielić, ponieważ trwa procedura przetargowa.Wymienimy wszystkie bloki węglowe i zestawy dyszowe, zmodernizujemy system oczyszczania gazów i system odpylania hali lejniczej. Zbudujemy nowoczesny układ chłodzenia z obiegami zamkniętymi, co przełoży się na redukcję zużycia energii elektrycznej.Czytaj także: Polskie huty zbudowały globalnego stalowego giganta - Nie sądzę, chociaż tempo zmian w hutnictwie nigdy nie było tak szybkie – stąd nie mogę w sposób odpowiedzialny wykluczyć możliwości pojawienia się takich tendencji w przyszłości.Mogę jednak z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy zaangażowani w naszą obecność na południu Polski i że nasza strategia dekarbonizacji zakłada, że instalacja DRI-EAF (instalacja bezpośredniej redukcji żelaza i piec elektryczny) będzie zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej. Decyduje o tym także lokalizacja naszych instalacji przetwórczych – jak wiadomo, znajdują się one na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Kontynuujemy nasze inwestycje w walcownie i linie do powlekania – mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będę mógł ogłosić nowe projekty w części przetwórczej naszych zakładów w Krakowie i Dąbrowie.- Raczej nie. Myślę, że najlepiej jest być szczerym – koksownie z czasem będą musiały zniknąć. A „z czasem” jest tutaj kluczowe. Zmiany technologiczne w produkcji stali nie nastąpią z dnia na dzień. Dochodzenie do zdolności produkcyjnych nowych instalacji i wyłączenie obecnie działających instalacji zajmie trochę czasu.Koks będzie używany tak długo, jak długo będzie stosowana technologia wielkiego pieca. Jak zdaje sobie pan sprawę, tempo dekarbonizacji będzie różne w różnych regionach, a Europa będzie grała pierwsze skrzypce i będzie w trybie „przyspieszenia”. Myślę, że biorąc pod uwagę ambicje UE w walce ze zmianami klimatu, koksownie będą wygasać wraz z wielkimi piecami. Eksperci, w tym prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, szacują ten czas na nie więcej niż dwie dekady.