Seco/Warwick wielokrotnie zwiększa zyski

W pierwszym kwartale 2023 roku przychody grupy Seco/Warwick zwiększyły się o ponad dwie trzecie. W tym samym czasie zyski uległy jednak kilkukrotnemu powiększeniu. Największy wzrost odnotowano w Stanach Zjednoczonych.

Przychody grupy Seco/Warwick w pierwszym kwartale 2023 roku zwiększyły się o 40 proc. - do 171,165 mln zł.

Zysk brutto wzrósł z 2,22 mln zł do 10,589 mln zł

Zysk netto zwiększył się z 1,181 mln zł do 9,013 mln zł.

Sprzedaż grupy kapitałowej Seco/Warwick w pierwszym kwartale 2023 roku była o 40 proc. wyższa niż w pierwszym kwartale 2022 roku i wyniosła 171,165 mln zł. Wzrosty zarejestrowano w grupie produktów Pieców Topialnych (wzrost o 184,5 proc.), Aluminium Process (wzrost o 28,4 proc.) oraz w grupie usług serwisowych Aftersales (wzrost o 19,8 proc.). Nieznaczny spadek sprzedaży (o 5,6 proc.) odnotowała natomiast grupa produktów Pieców Próżniowych.

W podziale geograficznym najwięcej grupy zyskała w Stanach Zjednoczonych, gdzie przychody wzrosły z 36,027 mln zł przed rokiem do 67,515 mln zł obecnie. W Unii Europejskiej przychody zwiększyły się z 48,005 mln zł do 53,035 mln zł. O 5 mln zł, do 35,105 mln zł, wzrosły przychody w Azji (w Chinach przychody więcej niż podwoiły się osiągając 22,916 mln zł), natomiast także o 5 mln zł spadły przychody w Rosji, kurcząc się do 0,66 mln zł. Przychody na pozostałych rynkach wzrosły z 2,705 mln zł do 14,85 mln zł.

Grup podwoiła zysk operacyjny i ośmiokrotnie zwiększyła zysk netto

Wzrostowi przychodów towarzyszył także znaczny wzrost kosztów własnych sprzedaży. Przed rokiem wynosił on 95,697 mln zł, a w tym roku już 131,543 mln zł.

Zysk na działalności operacyjnej uległ niemal podwojeniu, rosnąc z 6,344 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku do 12,355 mln zł obecnie. Zysk brutto wzrósł z 2,22 mln zł do 10,589 mln zł, zaś zysk netto z 1,181 mln zł do 9,013 mln zł.

Średnia marża sprzedaży netto wzrosła o 1,4 proc., do 23,1 proc. „Wskaźnik rentowności EBIT na koniec I kwartału 2023 roku kształtował się na poziomie 7,2 proc., co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,0 p.p. Wzrost zanotował również wskaźnik rentowności EBITDA (9,6 proc. vs. 8,1 proc. w I kwartale 2022 roku)” – czytamy w komunikacie spółki.

Portfel zamówień spółek grupy powiększył się o jedną trzecią

W I kwartale 2023 roku spółki grupy zdobyły zamówienia na łączną kwotę 174,5 mln zł. Około 35,1 proc. zamówień przypada na grupę produktów Pieców Aluminiowych, 30,8 proc. na grupę produktów Pieców Próżniowych, 14,7 proc. na grupę produktów Pieców Topialnych oraz 19,5 proc. na grupę usług serwisowych Aftersales. W analogicznym okresie roku poprzedniego łączna wartość pozyskanych zamówień wyniosła 146,6 mln zł. Wartość portfela zamówień na koniec I kwartału br. wynosi 559,8 mln zł. W analogicznym okresie roku 2022 portfel zamówień wyniósł 372,3 mln zł, co oznacza wzrost o 33,5 proc. w relacji rok do roku.

Seco/Warwick to mająca 9 spółek grupa obecna w 70 krajach. Dostarcza piece przemysłowe dla czołowych firm z branży lotniczej, samochodowej, maszynowej, medycznej, narzędziowej, energetycznej czy komercyjnej obróbki cieplnej.

Największymi udziałowcami firmy są: polska spółka SW Holding (32,89 proc. akcji) oraz amerykańska firma Spruce Holding Limited Liability Company.