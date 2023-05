Segment stalowy ciągnie w dół wyniki Stalprofilu

Grupa Stalprofil w niesprzyjających warunkach rynkowych straciła kilkanaście procent wartości sprzedaży. Wysokie koszty działalności spowodowały jednak, że wyniki segmentu stalowego brutto ze sprzedaży spadły o 70 proc. Podobnie zmniejszyły się skonsolidowane wyniki grupy.

Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. osiągnęła w omawianym kwartale 504,042 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 16 proc.

Wynik EBITDA spadł z 56,934 mln zł do 17,634 ml zł, co stanowi spadek o 69 proc.

Zysk netto spadł do 6,681 mln zł, a to nawet osiemdziesięcioprocentowy spadek rok do roku.

Grupa Stalprofil w pierwszym kwartale tego roku zrealizowała o 15 proc. niższy rok do roku wolumen sprzedaży wyrobów hutniczych. Według komunikatu grupy było to wynikiem zmniejszonego popytu.

Przychody ze sprzedaży w segmencie stalowym wyniosły 230,617 mln zł i były niższe rok do roku o 27 proc. Stalprofil wyjaśnia, że to efekt diametralnie różnych warunków rynkowych panujących na rynku stali w rozpatrywanych okresach. Pierwszy kwartał ubiegłego roku był dla rynku stali nietypowy, szczególnie pod względem wyjątkowego wzrostu popytu i rekordowych cen wyrobów hutniczych, które eksplodowały po agresji Rosji na Ukrainę.

"Pod koniec ubiegłego roku, ceny stali wróciły do wartości notowanych przed wybuchem wojny i utrzymując się na tych niskich poziomach, również w trakcie I kwartału 2023 r., sprowadziły marże uzyskiwane przez dystrybutorów stali do standardowych, jednocyfrowych wartości" - napisano w komunikacie Stalprofilu.

Negatywny wpływ na wyniki pierwszego kwartału 2023 r. miały też według Stalprofilu: ponoszone przez dystrybutorów stali wyższe koszty działalności (w tym koszty pracy, koszty energii i transportu) oraz zdecydowanie słabszy, niż w roku ubiegłym popyt na stal.

Dwucyfrowe spadki wyników, dotkliwe zwłaszcza dla zysków

W segmencie stalowym przychody ze sprzedaży spadły o 27 proc., do 230,617 mln zł. Wyniki brutto ze sprzedaży spadły natomiast o 70 proc., do 20,485 mln zł.

W segmencie infrastruktury sieci przesyłowych Izostal wykazał spadek wolumenu sprzedaży izolacji antykorozyjnych o 28,5 proc., co jest wynikiem harmonogramu dostaw dla Gaz-Systemu, który jest głównym odbiorcą wyrobów spółki. Portfel zamówień spółki na koniec pierwszego kwartału miał łączną wartość około 320 mln zł, z czego 20 proc. stanowiły zamówienia dla Gaz-Systemu.

Przychody ze sprzedaży w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych wyniosły w omawianym kwartale ponad 273,425 mln zł i były niższe rok do roku o 5 proc. Wyniki brutto ze sprzedaży były jednak o 11 proc. wyższe i wyniosły 21,494 mln zł.

Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. osiągnęła w omawianym kwartale 504,042 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 16 proc.

Zysk z działalności operacyjnej spadł z 53,023 mln zł do 13,281 mln zł, co oznacza spadek o 75 proc. Zysk brutto zmniejszył się natomiast z 52,39 mln zł do 10,638 mln zł, a więc nawet o 79 proc. Wynik EBITDA spadł z 56,934 mln zł do 17,634 ml zł, co stanowi spadek o 69 proc. Zysk netto, który w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynosił 39,72 mln zł, a obecnie spadł do 6,681 mln zł, a to nawet osiemdziesięcioprocentowy spadek rok do roku.

Stalprofil kontynuuje budowę zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania

Według komunikatu spółki na osiągnięte wyniki miało wpływ unowocześnienie w ostatnich latach systemu sprzedaży oraz dokonana rozbudowa i modernizacja zaplecza logistycznego.

"Handel wyrobami hutniczymi zmierza w kierunku dalszego rozdrobnienia asortymentowego dostaw, co wymaga od dystrybutorów stałego poszerzania asortymentu oraz większej sprawności działania i automatyzacji świadczonych usług. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Stalprofil w 2022 r. rozpoczął działania zmierzające do budowy nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania na składzie handlowym Spółki w Dąbrowie Górniczej. Planowana inwestycja będzie wzorowana na wybudowanym w latach wcześniejszych magazynie na składzie w Katowicach" - czytamy w komunikacie spółki.