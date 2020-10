Sierpień 80 alarmuje premiera w sprawie hutnictwa

Panie Premierze! Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 z niepokojem dostrzega początek końca hutnictwa w Polsce. Alarmowaliśmy już ponad rok temu, że koncern ArcelorMittal będzie dążył do likwidacji części produkcyjnej Huty Sendzimira w Krakowie - wielkiego pieca i stalowni. Nie wzbudziło to wówczas, niestety, najmniejszego nawet zainteresowania z Pana strony, choć hutnicy tak na nie liczyli. Byli przekonani, że wykaże Pan troskę o tak ważną gałąź przemysłu w Polsce, jaką bez wątpienia jest hutnictwo - zaznacza związek w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Sierpień 80 w piśmie do premiera podkreśla, że szalona polityka klimatyczna UE jest jak nowotwór złośliwy.

Już opanował hutnictwo i górnictwo i zżera je od środka.

Wkrótce przerzuty będą na rolnictwo, budownictwo, transport i przemysł motoryzacyjny. Nastąpi zapaść i stan agonalny polskiej gospodarki - ostrzega związek.