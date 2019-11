Sierpień 80 reaguje na wiadomość o wygaszeniu wielkiego pieca w Krakowie

Polityka UE doprowadzi do tego, że przemysł w Europie zaniknie, a wszystkie wyroby będziemy sprowadzali z Azji - uważa związek zawodowy Sierpień 80 i wzywa do ratowania przemysłu energochłonnego w Polsce. To reakcja na informację o wygaszeniu przez ArcelorMittal wielkiego pieca w Krakowie.

