Śnieg zniszczył oczekiwania KGHM

Choć prezes KGHM Tomasz Zdzikot mówi o wynikach spółki za pierwszy kwartał, że są satysfakcjonujące, to nie ulega wątpliwości, że najgorzej w omawianym okresie spisały się zagraniczne kopalnie miedziowej spółki, a szczególnie Robinson. Na przeszkodzie stanęła natura.

Położona w Nevadzie kopalnia Robinson ucierpiała z powodu opadów śniegu.

Zakładowi nie pomagało też nieco gorszej jakości złoże.

KGHM liczy na poprawę wyników kopalni.

Opady deszczu czy problemy geologiczne to normalne sytuacje w branży górniczej. Jednak w przypadku Robinsona na przeszkodzie w uzyskaniu lepszych wyników stanął przede wszystkim śnieg.

Amerykańska kopalnia lokalizowana niemal w chmurach

To, co najistotniejsze w przypadku kopalni KGHM, to lokalizacja. Położony w hrabstwie White Pine w stanie Nevada zakład znajduje się na wysokości około 2130 metrów nad poziomem morza. W polskich realiach, gdyby kopalnia była szczytem górskim, to znalazłaby się w pierwszej 50-tce najwyższych w kraju (dokładnie na 44. miejscu).

W branży miedziowej lokalizacja kopalni na takiej wysokości nie jest niczym szczególnym. Dość powiedzieć, że największy zakład górniczych w branży - kopalnia Escondida w Chile - położony jest o kilometr wyżej.

Jednak w przypadku niektórych chilijskich i peruwiańskich zakładów wydobywczych, wysokość operacji sięga 5 kilometrów.

To, co jednak odróżnia Robinsona od południowoamerykańskich kopalni, to ilość opadów. Te bywają ogromne. Zresztą średnia wieloletnia dla hrabstwa White Pine mówi o przeciętnych opadach śniegu na poziomie 28 cali (około 70 centymetrów). Jednak minionej zimy opady były w niektórych miejscach hrabstwa dwu-, a nawet trzykrotnie większe.

Jak tłumaczy Mirosław Kidoń, wiceprezes KGHM odpowiedzialny za aktywa zagraniczne, duże opady śniegu utrudniły prace kopalni.

Zasypane bowiem zostały drogi w odkrywce (charakter kopalni jest odkrywkowy) i uniemożliwiło to, a przynajmniej spowolniło, transport skał do dalszego przerobienia.

Jakby tego było mało, na produkcji i wyniki kopalni, jak i całego KGHM International (skupia zagraniczne aktywa naszej spółki, z wyjątkiem chilijskiej kopalni Sierra Gorda), negatywny wpływ miała niższa zawartość metali w złożu.

Wyniki kopalni i całej części grupy słabsze niż rok temu

Niższa produkcja KGHM International wynika też z ujęcia w pierwszym kwartale ubiegłego roku produkcji kopalni Franke, zbytej w kwietniu 2022 roku. Wyższą produkcję od ubiegłorocznej zanotowała kopalnia McCreedy (Zagłębie Sudbury) - wyższe wydobycie bogatej rudy w miedź.

Jednak generalnie produkcja miedzi płatnej rok do roku spadła aż o 58 proc., molibdenu o 67 proc. a metali szlachetnych (głównie złota) o 40 proc. Jedynym wyjątkiem była produkcja srebra, która rok do roku wzrosła o 133 proc. Jednak była to zasługa głównie Zagłębia Sudbury.

Nic więc dziwnego, że choć rok do roku skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją), spadek zanotowały wszystkie części wydobywcze KGHM, to jak na udział w produkcji najgorzej wyglądał tu KGHM International właśnie z kopalnią Robinson.

Co spółka chce zrobić z kopalnią w Nevadzie? Jak zapowiada wiceprezes Kidoń, przede wszystkim usprawnić jej funkcjonowanie. Temu posłuży zwiększenie parku tzw. wozideł (wielkie wywrotki). Chodzi o to, aby można było do przerobienia przewozić więcej skał. Tak, aby nawet ciężkie warunki atmosferyczne nie przeszkadzały i nie spowalniały transportu urobku.

Jeżeli to się uda zrealizować, Robinson i cały KGHM International może wrócić na dobre tory.