Solidarność przeciwna powiększeniu zarządu KGHM Polska Miedź

Związkowcy z NSZZ Solidarność sprzeciwiają się powiększeniu zarządu spółki KGHM Polska Miedź S.A. Ich zdaniem szósta osoba jest zbędna, a nawet w mniejszym niż obecnie składzie zarządy z powodzeniem kierowały firmą. List skierowano do wicepremiera Jacka Sasina.

- W związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych przedstawiciele pracowników w Grupie Kapitałowej KGHM wystosowali do Ministra Aktywów Państwowych pismo, w którym sprzeciwiają się powiększeniu Zarządu z pięciu do sześciu osób - napisano na stronie internetowej Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność.



Pismo adresowane do wicepremiera i szefa MAP Jacka Sasina skierowano również do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Piotra Dudy.



- W naszej ocenie zwiększenie ilości członków zarządu jest zbędne. Pięcioosobowe i mniejsze składy z powodzeniem kierowały spółką. Obecnie nie pojawiają się sygnały o nadmiernym obciążeniu pracą któregokolwiek z członków władz spółki - czytamy w piśmie związkowców.



Jak podano, związek przez lata sprzeciwiał się rozszerzeniu zarządu spółki o przedstawiciela załogi, ponieważ byłoby to tworzenie zbędnego, wysokopłatnego stanowiska.



Związkowcy przypomnieli, że wciąż nie został zlikwidowany podatek od wydobycia niektórych kopalin, który niebotycznie obciąża wynik finansowy Polskiej Miedzi, a zatrudnianie kolejnego wiceprezesa przy utrzymaniu tego - jak napisali - pseudo podatku "coraz mocniej pozbawia spółkę konkurencyjności".



Autorzy pisma zwrócili się do szefa MAP i członków rady nadzorczej KGHM z nadania tego resortu z prośbą, by zmienili decyzję w sprawie głosowania nad powiększeniem liczby członków zarządu spółki.



Pismo sygnowali przewodniczący KSGRM NSZZ Solidarność Józef Czyczerski oraz dwaj jego zastępcy Bogusław Szarek i Przemysław Darowski.