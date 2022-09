Solidarność zaniepokojona zatrzymaniem wielkiego pieca ArcelorMittal

Choć wygaszenie wielkiego pieca w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie ma mieć charakter tymczasowy, związkowcy NSZZ "S" obawiają się, że może to być wstępem do trwałej likwidacji części surowcowej zakładu.

Przy produkcji 1 tony stali emitujemy 2 tony CO2 - powiedział przewodniczący "Solidarności" w oddziale ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej Lech Majchrzak.

Przy obecnych cenach uprawnień w ramach unijnego systemu ETS oznacza to, że koszt produkcji każdej tony stali rośnie o ok. 160 euro w porównaniu do producentów spoza Unii Europejskiej, którzy nie muszą płacić za emisje - wyjaśnił.

Cena energii wzrosła dla nas w tym roku 8-10 razy, nastąpił również znaczny wzrost ceny gazu. W takich warunkach ceny stali nie pokrywają kosztów produkcji - zaznaczył Lech Majchrzak.

W czwartek spółka ArcelorMittal Poland poinformowała, że z końcem września tymczasowo wstrzyma pracę jednego z dwóch wielkich pieców w hucie w Dąbrowie Górniczej ze względu na trudną sytuację rynkową oraz wysokie ceny energii.

Solidarność: nasze zaufanie do zarządu ArcelorMittal Poland jest bardzo ograniczone

Związkowcy z "Solidarności" przypominają, że podobna sytuacja miała miejsce w krakowskim oddziale AMP w 2020 roku. "Tam również była mowa o czasowym wyłączeniu wielkiego pieca, a w ostatniej chwili, gdy miał on zostać ponownie uruchomiony, zapadła decyzja o trwałym wygaszeniu i likwidacji części surowcowej. Nasze zaufanie do zarządu jest bardzo ograniczone" - powiedział w czwartek przewodniczący "Solidarności" w oddziale ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej Lech Majchrzak.

Dodał, że likwidacja części surowcowej w dąbrowskiej hucie oznaczałaby utratę ok. 2500 miejsc pracy w samej AMP i kolejnych tysięcy w firmach kooperujących.

Zarząd ArcelorMittal Poland uzasadnił decyzję o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca kilkoma czynnikami: spowolnieniem aktywności gospodarczej w Europie, schodzeniem ze stanów magazynowych przez klientów, rosnącym importem spoza Unii Europejskiej, wzrostem cen gazu i energii, a także ogromnym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2.

Przy produkcji 1 tony stali huta emituje 2 tony CO2 - to dodatkowy koszt 160 euro

"Przy produkcji 1 tony stali emitujemy 2 tony CO2. Przy obecnych cenach uprawnień w ramach unijnego systemu ETS oznacza to, że koszt produkcji każdej tony stali rośnie o ok. 160 euro w porównaniu do producentów spoza Unii Europejskiej, którzy nie muszą płacić za emisje. Cena energii wzrosła dla nas w tym roku 8-10 razy, nastąpił również znaczny wzrost ceny gazu. W takich warunkach ceny stali nie pokrywają kosztów produkcji" - zaznaczył Lech Majchrzak.

Zgodnie z deklaracjami zarządu AMP tymczasowe wstrzymanie pracy wielkiego pieca nie będzie się wiązać ze zwolnieniami pracowników. "Zarząd zadeklarował, że nie będzie redukcji zatrudnienia. Przedstawił również wstępnie przyjęte rozwiązania na czas postoju. W pierwszej kolejności zlikwidowana ma zostać praca w godzinach nadliczbowych. Pracownicy mają wykorzystywać zaległe urlopy. W czasie postoju realizowane będą szkolenia. Ostatnim instrumentem będzie wprowadzenie tzw. przestoju produkcyjnego, czyli wysłanie pracowników na postojowe" - wylicza szef "Solidarności" w dąbrowskim AMP.

Lech Majchrzak podkreśla, że wygaszenie wielkich pieców i likwidacja stalowni byłaby katastrofą społeczno-gospodarczą dla Dąbrowy Górniczej i całego regionu. "Mówimy tu o ok. 2500 miejsc pracy w samej hucie. W firmach kooperujących tę liczbę należy pomnożyć co najmniej razy cztery. Tysiące rodzin zostały pozbawione źródeł utrzymania. Kto zatrudni hutnika, który ma 50 lat i całe życie pracował w ekstremalnie trudnych warunkach?" - pyta Lech Majchrzak.

Solidarność w ArcelorMittal Poland zapowiada, że będzie analizować sytuację i na bieżąco podejmować decyzje dotyczące dalszych działań i ewentualnych protestów.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Zbankrutują przez drogi prąd. I dokładnie wiedzą, kiedy - zobacz naszą najnowszą "Moc Opinii"