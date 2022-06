Spadają zamówienia w chińskich stoczniach

W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku liczba nowych zamówień w chińskich stoczniach drastycznie spadła. Główną przyczyną jest pandemia i powtarzające się lockdowny. W grę wchodzą jednak również inne czynniki, w tym widoczny od lat spadek zamówień na nowe statki.

Zamówienia spływają, ale nie mogą być realizowane przez restrykcyjną politykę pandemiczną w Chinach.

Główną przyczyną jest lockdown Szanghaju, jednego z głównych ośrodków przemysłu stoczniowego.

Inną przyczyną niskich zamówień są ogólne trendy w gospodarce morskiej.

Według danych opublikowanych przez Chińskie Stowarzyszenie Narodowego Przemysłu Stoczniowego (CANSI) nowe zamówienia składane między w okresie styczeń-kwiecień spadły aż o 44,8 proc. (r/r). W praktyce przekłada się to na zamówienia na statki o łącznej nośności 15,39 mln DWT (deadweight tonnage). Spadła również bieżąca produkcja stoczniowa - o 8,6 proc. Z drugiej strony łączny portfel zamówień chińskich stoczni wyniósł pod koniec kwietnia 102,47 miliona DWT, co oznacza wzrost o 21,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Spadki są niemal analogiczne w przypadku budowy na zamówienie klientów krajowych i zagranicznych. Wolumen jednostek budowanych na eksport wyniósł w pierwszych czterech miesiącach roku 10,28 mln DWT, co oznacza spadek o 14,8 proc, natomiast nowo otrzymane zamówienia wyniosły 13,66 mln dwt, co oznacza spadek o 44,7 proc. Pod koniec kwietnia liczba zamówień eksportowych w trakcie realizacji wynosiła 90,17 mln dwt, co oznacza wzrost o 20,5%. Jednocześnie wartość jednostek dostarczonych zagranicznym klientom liczona rdr spadła o 10,2 proc i wyniosła 5,83 mld USD.

Jak wytłumaczyć ten paradoks danych? Krótko mówiąc: zamówienia spływają, ale nie mogą być realizowane przez restrykcyjną politykę pandemiczną w Chinach. Główną przyczyną jest lockdown Szanghaju, jednego z głównych ośrodków przemysłu stoczniowego. Wprawdzie ograniczenia zostały w dużej mierze już zniesione, a władze podjęły działania w celu ożywienia produkcji przemysłowej, ale niepewność się utrzymuje. Ograniczenia są na pewien okres łagodzone, by znowu powrócić po wykryciu kolejnych zarażonych.

Inną przyczyną niskich zamówień są ogólne trendy w gospodarce morskiej. Spadek apetytu na nowe statki jest trendem globalnym, trwającym już od kilku lat. Wprawdzie w ubiegłym roku zanotowano wyraźny wzrost zamówień, jednak ogólny trend jest spadkowy.

Z jednej strony zmienia się zapotrzebowanie na nowe statki, z drugiej rynek został nasycony. Taśmowa budowa w chińskich stoczniach pozwoliła na dalsze obniżenie kosztów, a wraz z doświadczeniem przyszła poprawa jakości. Można zaryzykować stwierdzenie, że oferując tanie statki, o jakości wystarczającej na okres eksploatacji liczony na kilkanaście lat, chińska branża stoczniowa padła ofiarą własnego sukcesu.

Trudno jeszcze wyrokować jak duże konsekwencje przyniesie radykalny spadek zamówień i jak długo potrwa. Złożonych zamówień wystarczy jeszcze na kilka lat pracy. Jest to jednak kolejny problem z jakim musi zmagać się branża stoczniowa.

Władze w Pekinie dostrzegły już to wyzwanie i przystąpiły do restrukturyzacji sektora. Jesienią ubiegłego roku rząd dopuścił nawet do bankructwa państwowej stoczni Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry (TXSHI), rzeczy wcześniej niespotykanej. Rynek potraktował to jako ostrzeżenie rządu pod adresem innych przedsiębiorstw, by lepiej kontrolowały swoje koszty.

Według Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Chiny odpowiadają za 40 proc. światowej produkcji stoczniowej. Ale konkurencja nie śpi. Udziały Korei Południowej i Japonii wynoszą odpowiednio 31 i 22 proc. Nie mogąc konkurować niską ceną, rywale stawiają na budowę jednostek specjalistycznych i wdrażanie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i napęd bezemisyjny.

