Spadek popytu na stal, obserwowany niemal na całym świecie, znacząco wpłynął na poziom produkcji notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie holdingu Cognor. W efekcie w drugim kwartale 2023 roku mocno ucierpiały przychody i rentowność prowadzonej działalności.

Grupa Cognor z powodu silnego spadku produkcji stali zanotowała w ujęciu rocznym 26-proc. spadek przychodów i znacząco niższy zysk netto.

Jedynie w niektórych krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i Wspólnoty Niepodległych Państw produkcja stali okazała się wyższa niż przed rokiem.

Niedawno grupa Cognor ogłosiła inwestycję, dzięki której ma stać się jedną z najnowocześniejszych hut stali w Europie.

Wyniki grupy Cognor są znacznie gorsze zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym

Przychody grupy Cognor w drugim kwartale 2023 r. wyniosły 764,6 mln zł i zmalały o 26 proc. w ujęciu rok do do roku. Były także niższe w ujęciu kwartalnym, o 13 procent. Zdecydowanie silniej spadła rentowność prowadzonego biznesu - zysk netto spadł w ujęciu roku do roku o 87 proc., do 25 mln zł, a w porównaniu do zysku osiągniętego w pierwszym tegorocznym kwartale był on niższy o 85 procent.

Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) spadł do 54 mln zł, o 70 procent w ujęciu rocznym.

Marża EBITDA pogorszyła się z 22,8 proc. do 7,1 procenta. Również kursy walutowe miały negatywny wpływ na działalność operacyjną przy średnim kursie euro do złotego niższym o 2,1 proc. zaś dolara do złotego aż o 4,1 proc. w porównaniu do średnich kursów w drugim kwartale 2022 roku.

Popyt na stal spada prawie na całym świecie; mocna zapaść produkcji w Polsce

Spółka podała, że drugi kwartał 2023 roku upłynął pod znakiem dalszego spadku popytu na stal.

- W Unii Europejskiej produkcja stali surowej spadła o 10,3 proc. w porównaniu do drugiego kwartału roku 2022, o czym przesądziła między innymi Polska przy załamaniu o aż 29,4 proc. W najważniejszych dla produkcji hutniczej regionach świata odczyty były złe za wyjątkiem państw WNP (Wspólnota Niepodległych Państw - przyp. red.) oraz Afryki z krajami Bliskiego Wschodu, gdzie produkcja wzrosła odpowiednio o 12,9 proc. oraz 31,4 proc. - czytamy w komentarzu zarządu spółki.

W konsekwencji światowa produkcja stali surowej wyniosła 484,6 milionów ton, co oznacza regres o 1,1 proc. Grupa Cognor wyprodukowała natomiast 24,5 proc. mniej stali surowej (kęsów), co "nie wyróżniło spółki istotnie pozytywnie na tle generalnego trendu".

Firma podała, że zakończony kwartał był znacznie groszy dla jej działalności w porównaniu do drugiego kwartału roku 2022 z powodu słabego popytu ze strony budownictwa oraz za przyczyną trwających prac modernizacyjnych w naszej największej walcowni w Krakowie.

Zarząd grupy Cognor poinformował w minionym tygodniu, że rozpoczął budowę walcowni w Siemianowicach Śląskich Śląskich, która będzie wytwarzała rocznie nawet 450 000 ton profili lekkich. Koszt inwestycji to około 800 mln zł.

Kapitalizacja giełdowa Grupy Cognor wynosi obecnie około 1,3 mld zł. Największy udział w akcjonariacie (73,9 proc.) posiada spółka PS HoldCo. Od początku roku Cognor niemalże podwoił swoją giełdową wartość (+96 proc.).