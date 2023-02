Specjalny kredyt uratuje hutę. Nowy właściciel jest już w Polsce

Według mediów Liberty uzgodniło z węgierskim rządem przejęcie huty Dunaferr i dostanie na to kredyt z banku kontrolowanego przez węgierskie państwo.

Według serwisu Eurometal Liberty otrzymało pozwolenie na otwarcie linii kredytowej w węgierskim banku państwowym EXIM (od Export-Import).

Liberty, które posiada już jedną hutę w Polsce, pomogło hucie Dunaferr w utrzymaniu pracy koksowni i wznowieniu pracy wielkiego pieca. Jest także zainteresowane przejęciem zakładu.

Według ekspertów potencjalny nabywca w ciągu kilku następnych lat będzie musiał zainwestować w hutę setki miliardów forintów.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o wznowieniu produkcji przez piec i stalownię huty Dunaferr, która w grudniu 2022 roku została postawiona w stan likwidacji. Dokonano tego przy pomocy brytyjskiego Liberty Steel, właściciela m.in. Huty Częstochowa. Liberty od grudnia dostarcza węgiel dla koksowni Dunaferr (dotąd dostawy miały wynieść 40 000 ton), a miało także zapewnić rudę żelaza dla uruchomienia pieca.

Według serwisu Eurometal Liberty otrzymało pozwolenie na otwarcie linii kredytowej w węgierskim banku państwowym EXIM (od Export-Import), który m.in. prowadzi programy wsparcia przedsiębiorstw w ramach rządowej pomocy dla firm szczególnie dotkniętych kryzysem energetycznym. Przedstawiciele Liberty nie potwierdzili oficjalnie tej informacji, zapewnili jedynie, że zaproponowano serię posunięć, które mają zapewnić hucie kontynuowanie działalności.

Według serwisu pierwszym zamówieniem Liberty dla huty Dunaferr jest dostarczenie 10 000 ton blachy gorącowalcowanej w kręgach do galwanizerni Liberty w Liege (w Belgii) i Dudelange (w Luksemburgu), co miałoby posłużyć do wznowienia pracy tych zakładów.

Liberty musi walczyć z własnymi problemami finansowymi

Koncern ratujący Dunaferr ma także swoje problemy. Szuka nabywców na zakłady w Liege, stara się również, by zakład w Luksemburgu przejął tamtejszy rząd, który potem ma poszukać mu nowego właściciela. Z powodu wysokich kosztów energii i niskiego popytu przerwano produkcję w trzech zakładach w Wielkiej Brytanii. Od końca ubiegłego roku stoi huta w rumuńskim Gałaczu (Galati). Jej ponowny rozruch jest oczekiwany w najbliższym czasie.

Problemy Liberty zaczęły się w marcu 2021 r., kiedy upadł finansujący jej działalność brytyjski fundusz Greensill Capital. Wygląda na to, że od tego czasu firma stara się przenieść ciężar swoich działań z zachodniej Europy do państw centralnej i wschodniej części regionu. Już po upadku funduszu Greensill kupiła hutę w Częstochowie, a potem zapowiedziała wielomilionowe inwestycje w nowe piece w hucie w Ostrawie.

Węgierscy eksperci wskazują na to, że przejęcie Dunaferra też postawi przed nowym właścicielem inwestycyjne wyzwania. Huta działa w oparciu o wielkie piece, a więc koks. Ten rodzaj produkcji stali ma w Europie w najbliższych latach zanikać, rugowany przez unijne regulacje wymuszające zmniejszanie emisji CO2.

Przed Dunaferrem stoi potrzeba całkowitej zmiany technologii

Cytowany przez serwis napi.hu Robert Moger, jeden z menedżerów pracujących w firmie Dunaferr, stwierdził, że w ciągu 5, a maksymalnie 10 lat technologie huty trzeba będzie zmienić. Sama budowa pieców elektrycznych to według niego koszt 100 mld forintów (ok. 1,24 mld złotych). Obecnie huta ma dwa pochodzące jeszcze z lat 50. XX wieku wielkie piece, przy czym techniczne due diligence przeprowadzone przez Liberty miało wykazać, że jednego z nich nie da się już uruchomić przy sensownym poziomie kosztów. Przejście na piece elektryczne oznaczać będzie likwidację koksowni, ale będzie oznaczało także konieczność dostarczenia hucie ogromnych ilości energii elektrycznej.

Sama budowa wielkich pieców nie rozwiąże przy tym problemu, bo przy wytwarzaniu nowymi, bezemisyjnymi metodami stali z rudy żelaza potrzebna będzie jeszcze instalacja bezpośredniej redukcji. Ta zaś potrzebuje wodoru, a więc trzeba zbudować także zakład wytwarzający zielony wodór, a to kolejny potężny odbiorca energii elektrycznej.

Tymczasem na razie Dunaferr ma jedynie długi. Nagromadzone w ciągu 4 ostatnich lat zadłużenie huty względem setek podwykonawców jest dwukrotnie wyższe, niż potrzeba na budowę samych pieców elektrycznych.

Węgierski rząd od grudnia ubiegłego roku szuka nowego właściciela dla huty Dunaferr. Prasa podawała nazwy kilku zainteresowanych firm. Oficjalnie chęć przejęcia huty oprócz Liberty zapowiedział także ukraiński Metinvest, który deklarował inwestycje na poziomie 150 mln euro.