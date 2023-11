Spółka Romana Karkosika dostała rachunek od fiskusa. Miliony złotych zaległych podatków

Urząd Skarbowy określił zaległe zobowiązanie podatkowe Boryszewa w podatku VAT za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku na kwotę 23,03 mln zł, powiększone o odsetki - poinformowała spółka w komunikacie.

Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, Boryszew nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez część kontrahentów, którym zarzucono, że brali udział w łańcuchu transakcji mających na celu dokonanie uszczupleń podatkowych - napisano w komunikacie spółki.

Jednocześnie urząd skarbowy ocenił, że spółce nie można przypisać tzw. dobrej wiary, która pozwoliłaby jednak utrzymać prawo do odliczenia podatku naliczonego, pomimo wystąpienia nieprawidłowości podatkowych na wcześniejszych etapach spornych dostaw.

Dodatkowo zakwestionowano prawo do zastosowania stawki VAT 0 proc. do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, co skutkowało objęciem tych transakcji stawką VAT 23 proc.

Boryszew był przygotowany na takie rozstrzygnięcie przez US. Na ryzyko podatkowe wynikające z postępowania spółka utworzyła w 2022 roku rezerwę w kwocie 30,3 mln zł.

Decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności spółka skorzysta z dostępnych rozwiązań odwoławczych celem zakwestionowania powyższej decyzji urzędu - napisano w komunikacie Boryszewa.

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kapitałowej Boryszew zajmują się produkcją komponentów dla sektora motoryzacyjnego, materiałów chemicznych (m.in. płyn chłodniczy Borygo, płyn odkażający ERG CleanSkin), tlenków metali oraz elementów metalowych.

Boryszew jest notowany na warszawskiej giełdzie od maja 1996 roku. Największym udziałowcem spółki jest Roman Karkosik, który posiada 52,5 proc. kapitału.