Spółka z grupy KGHM wyprodukuje środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów i firm

Spółka Nitroerg należąca do KGHM wyprodukuje środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów i firm. W ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie mogła ona produkować nawet 20 ton środków bioczynnych na dobę.

Jak podano w komunikacie, dzięki tzw. szybkiej ścieżce w zakresie konsultacji i rozpoczęciu procedury uzyskiwania zgody Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, grupa KGHM ma szansę już w najbliższych dwóch tygodniach produkować nawet 20 ton środków bioczynnych na dobę. Trafią one do polskich szpitali, urzędów i firm.

- To czas wyzwań, ale też szczególnej mobilizacji. Działamy na rzecz naszych pracowników, lokalnych społeczności i samorządów oraz całej Polski - podkreślił cytowany w komunikacie prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

W komunikacie poinformowano, że w związku z epidemią koronawirusa w ostatnim czasie grupa kapitałowa KGHM przekazała 10 tys. maseczek p2 do władz województwa dolnośląskiego i Ministerstwa Zdrowia, a do dyspozycji Starostwa Powiatowego w Głogowie oddano budynek, który może być wykorzystany dla celów kwarantanny.



Firma jest też gotowa do przekazania niektórych budynków uzdrowiskowych do podobnych celów.

Dodatkowo - jak podkreślono - jedna ze spółek KGHM ma możliwość sprawdzania na swoich maszynach testów na obecność koronawirusa.



- Wolontariat KGHM również włącza się do akcji pomocy starszym osobom +Bądź dobrym sąsiadem+. Pracownicy spółki wspierają seniorów w załatwieniu ich najpilniejszych potrzeb, takich jak zakupy czy wizyta w urzędzie - dodano.