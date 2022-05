Spółki zależne KGHM sprzedały kopalnię w Chile

Spółki zależne KGHM International podpisały umowę zbycia 100 proc. udziałów kopalni w Chile za 25 mln dolarów - poinformował KGHM w opublikowanym w czwartek raporcie kwartalnym.

"Dnia 26 kwietnia 2022 r. spółki zależne KGHM International Ltd., tj. Franke Holdings Ltd. oraz Centenario Holdings Ltd. podpisały umowę zbycia 100 proc. udziałów spółki Sociedad Contractual Minera Franke, będącej właścicielem kopalni Franke w Chile, na rzecz Minera Las Cenizas S.A. za wynegocjowaną początkową cenę nabycia w wysokości 25 mln dolarów" - napisano w raporcie.

Dodano, że początkowa cena nabycia zostanie skorygowana m.in. o zmianę stanu kapitału obrotowego netto, środków pieniężnych oraz zadłużenia zewnętrznego pomiędzy 31 marca 2022 r. a datą transakcji, tj. 26 kwietnia 2022 r.

"Na dzień 31 marca 2022 r. wartość netto aktywów będących przedmiotem transakcji (po eliminacji rozrachunków wewnątrzgrupowych) roku wyniosła 25 mln dolarów. Poza płatnością początkową (początkowa cena nabycia), mechanizm ceny uwzględnia płatności warunkowe możliwe do realizacji w kolejnych okresach, w maksymalnej wartości 25 mln dolarów oraz dodatkowe płatności warunkowe, tzw. NSR (Net Smelter Return - royalty), w maksymalnej wysokości 20 mln dolarów, uzależnionej od eksploatacji rudy, która nie jest ujęta w obecnym raporcie zasobowym Sociedad Contractual Minera Franke" - poinformował KGHM.

Wyjaśniono, że wycena płatności początkowej, płatności warunkowych oraz szczegółowe informacje dotyczące transakcji zostaną przedstawione w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. z uwzględnieniem wyliczenia wyniku na transakcji sprzedaży.

W raporcie podano, że w pierwszym kwartale tego roku produkcja miedzi płatnej wyniosła w kopalni Franke 2,3 tys. ton, podczas gdy rok wcześniej było to 2,6 tys. ton w analogicznym okresie.