Stal bez węgla - to będzie kosztować

Kwestia ochrony klimatu, a przede wszystkim konieczność ponoszenia szybujących w górę opłat za emisję dwutlenku węgla, sprawiają, że branża stalowa szuka sposobów na odejście od wykorzystania węgla. Wizja dekarbonizacji hutnictwa zdaje się jednak oddalać w obliczu kryzysu energetycznego i rosnących lawinowo cen prądu. - Oparcie hutnictwa na technologii wodorowej, przy zapotrzebowaniu na stal szacowanym dla 2030 roku, wymagałoby wytworzenia energii równej zużyciu całych Niemiec – argumentuje prof. Paweł Bogacz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jednostki naukowe, a także same koncerny hutnicze (na przykład instalacja Hybrit w zakładzie SSAB w Lulea w Szwecji) pracują już od dobrych kilku lat nad takimi rozwiązaniami - głównie opartymi na wodorze. Prof. Bogacz zaznacza jednak, że produkcja wodoru odbywa się w procesach wymagających bardzo dużej ilości energii, najczęściej poprzez hydrolizę wody. Jest to więc po prostu proces niezwykle kosztochłonny.- Szacuje się, że oparcie hutnictwa na technologii wodorowej, przy zapotrzebowaniu na stal szacowanym dla 2030 roku, wymagałoby ilości energii równej zużyciu przez Niemcy. To kolosalne ilości energii, których w moim mniemaniu nie da się wręcz wytworzyć, a w najlepszym przypadku ich wytworzenie będzie niewyobrażalnie drogie - uważa naukowiec.- Nie wierzę, że biorąc pod uwagę ujęcie przełożenia kosztów takiej energii na cenę gotowego produktu (w ujęciu konkurencyjności stali w stosunku do innych materiałów), a także ujęcie konkurencyjności hutnictwa europejskiego w stosunku do tego sektora z innych części świata (gdzie zobowiązania klimatyczne nie są aż tak rozbudowane i restrykcyjne), Unia Europejska zgodzi się bezwiednie na tego typu szybkie i bezwarunkowe działanie – dodaje Bogacz.