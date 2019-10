Stal przed finansowymi zawirowaniami

Branża stalowa z niepokojem czeka na likwidację reverse chargé i zastąpienie tego mechanizmu podzieloną płatnością. Zmusi to firmy do angażowania w działalność większych środków, a nie wiadomo na ile da gwarancję, że karuzela VAT nie powróci. Kolejnym problemem jest lista kont, czyli elektroniczny wykaz podatników VAT – ma być obowiązkowy, a jest niepełny.

Odwrócona płatność zlikwidowała problemy z wyłudzeniami VAT w ciągu jednego dnia. Czy przywrócenie normalnej odpłatności, tylko z wydzielonym kontem nie spowoduje powrotu oszustów? Na razie nie wiadomo.– Dziś nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak oszustwa mogłyby działać w systemie split payment, ale dopiero praktyka wykaże, czy oszuści nie znajdą jakiegoś sposobu, aby mimo tego zabezpieczenia wyłudzać VAT. Czekamy na rozwój wypadków z pewnym niepokojem – mówi Iwona Dybał.Według analizy firmy EY dzięki odwróceniu VAT na stal i wywołanej przez to dodatkowej aktywności gospodarczej sektora i idącymi za nią wyższymi wpływami z podatku VAT, PIT, CIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne Skarb Państwa zyskuje rocznie ponad 300 mln złotych.Czytaj także: Hutnictwo w trudnym momencie. Za trzy, cztery lata w Polsce mogą zgasnąć wszystkie wielkie piece To jednak nie jedyny problem z nowościami płatniczymi wprowadzanymi przez rząd. Od początku września działa tzw. biała lista kont bankowych, czyli elektroniczny wykaz podatników VAT. Na razie korzystanie z niego nie jest obligatoryjne, ale od początku przyszłego roku w praktyce tylko na te konta można będzie dokonywać płatności.- Idea jest super, bo były sygnały, że zdarzają się oszustwa, oparte o przesłane mailem fałszywe numery kont, poprzez które wyłudza się od firm pieniądze za płatności należne komu innemu – mówi Iwona Dybał.Problem polega jednak na tym, że ta lista zawiera konta główne, a nie pokazuje kont pomocniczych, podczas gdy firmy mają często kilka subkont. - To szczególnie istotna sprawa przy faktoringu. Umowa faktoringowa obliguje do tego, by faktury wystawiać na konto faktoringowe i tylko na to konto można dokonywać płatności. Na białej liście tych kont jednak nie ma, więc nie powinniśmy na nie wpłacać środków – wyjaśnia Iwona Dybał. PUDS wysłał w tej sprawie zapytanie do ministerstwa. Na razie nie wiadomo jednak, czy i jak problem zostanie rozwiązany.