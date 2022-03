Stal z Rosji do Unii już nie wjedzie

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie zakazu importu stali z Rosji. Zakaz dotyczy tych produktów, które wcześniej były objęte ograniczeniami importu w ramach safeguardu. Dystrybutorzy dalszy wpływ na rynek oceniają na niewielki – co się miało stać, już się stało: stal z Rosji, Ukrainy i Białorusi zniknęła z niego właściwie w pierwszym dniu konfliktu.

Ożywienie w Turcji pompuje ceny złomu

Sefeguard zawiesić na kołku

W rok 2020 Turcja objęła 19,5 proc. importu wyrobów płaskich do UE, który wyniósł w całości 16,6 mln ton. Tureckie dostawy wyniosły 3,257 mln ton. Rosja z dostawami 2,351 mln ton zajmowała 2 miejsce. W przypadku wyrobów płaskich ona kraje zamieniły się miejscami – Rosja była pierwszy, a Turcja druga, zajmując odpowiednio 19 i 16 proc. importu. Tu jednak wolumeny są dużo niższe i wynoszą 862 000 ton dla Rosji i 727 000 ton dla Turcji.Zwiększenie aktywności Turcji odbija się jednak mocno na rynku złomu. Tureckie walcownie w ostatnich latach często korzystały ze slabów z Rosji i Ukrainy. Teraz brak tych półwyrobów zmusza tureckie stalownie do zwiększenia produkcji, a co za tym idzie znacznie zwiększa popyt na złom. Duży wzrost popytu od razu odbił się na cenach złomu, a te są kolejnym czynnikiem windującym w górę ceny stali.Jacek Rożek, wiceprezes Bowimu uważa, że należy zastanowić się nad czasowym zniesieniem safeguardu w całości. - Dziś na europejskim rynku brakuje stali i nie jest to tylko brak wyrobów z Ukrainy. Producenci, nie tylko europejscy odczuwają niedobory surowców – rudy żelaza i dodatków stopowych. Trudno odpowiednio wycenić produkcję ze względu na wciąż szybko rosnące koszty gazu, energii i złomu. Mamy w Unii Europejskiej moce produkcyjne, które mogłyby zostać uruchomione i pozwolić na lepsze zaopatrzenie rynku, ale w obecnych warunkach nie da się ich należycie wykorzystać – powiedział Jacek Rożek.Czytaj także: Huty stają. Brakuje dostaw Uruchomienie uśpionych mocy produkcyjnych w Europie także wymaga jednak czasu, więc w krótkim terminie. Z tego m.in. powodu unijni producenci ograniczają przyjmowanie zamówień, aby nie doprowadzić do stanu, w którym będą mieli więcej zamówień niż mogą zrealizować.Przedstawiciele branży nie potrafią wskazać terminu unormowania się rynku. - Trudno powiedzieć, kiedy sytuacja może się unormować. Spodziewałem się, że po początkowej niepewności ten tydzień przyniesie nam wyrównanie cen, a przede wszystkim decyzje producentów dotyczące produkcji, ale nic takiego się nie stało – powiedział Jacek Rożek.