Stal zbrojeniowa broni się dzielnie. Azja napędza koniunkturę

Szacowana wielkość rynku nieco się różni, ale co do wielkości wzrostu raporty mówiące o przyszłości rynku stali zbrojeniowej brzmią podobnie – przez kilka następnych lat roczny skumulowany wskaźnik wzrostu ma wynosić ok. 4 proc. Globalnie, bo dla Unii Europejskiej jest dużo niższy.

W Chinach wzrost rynku może przekraczać 6 proc. rocznie, w Unii Europejskiej będzie prawdopodobnie pięciokrotnie niższy.

Największego boomu inwestycyjnego analitycy spodziewają się w krajach Azji, które szybko rozwijają swoje gospodarki.

W Europie wolumenowo wzrosty będą niewielkie, ale wysokie ceny mogą znacznie podnieść wartość rynku stali zbrojeniowej.

Chiny i Indie ciągną rynek znacznymi inwestycjami

Budownictwo mniej traci w czasie epidemii

Unijne środki napędzają budownictwo