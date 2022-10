Stali coraz więcej, ale cieszą się tylko nieliczni

Większość regionów zmniejszyła produkcję stali - w pierwszej dziesiątce krajów tylko trzy na wzroście. Mimo to średnia za wrzesień wykazała wzrost rok do roku o 3,7 proc., bo produkcję pociągnęły w górę Chiny.

Do wzrostu produkcji stali we wrześniu przyczyniły się Azja, Afryka i Bliski Wschód, a w szczególności Chiny.

W Unii Europejskiej produkcja we wrześniu wyniosła 10,7 mln ton, a od stycznia do września sięgnęła 105,8 mln ton.

W sumie w ciągu 9 miesięcy na świecie produkcja stali spadła o 4,3 proc. i wyniosła 1,405 mld ton.

Według danych Worldsteel we wrześniu tego roku wyprodukowano na świecie 151,7 mln ton stali, co oznacza rok do roku wzrost o 3,7 proc. Do tego wzrostu przyczyniły się Azja, Afryka i Bliski Wschód. Na czele Azja i Oceania, gdzie wzrost wyniósł 10,6 proc. Na Bliskim Wschodzie produkcja wzrosła o 15,4 proc. Tyle że w Azji wyprodukowano 113 mln ton, a w krajach Bliskiego Wschodu 3,8 mln. Trzeci zwyżkujący region to Afryka, gdzie jednoprocentowy wzrost dał produkcję rzędu 1,4 mln ton.

Przy czym patrząc na cały rok widzimy znacznie mniej optymistyczny obraz - wówczas rośnie tylko produkcja Bliskiego Wschodu. W tym kontekście zresztą wyjątkowo źle wyglądają Europa i Unia Europejska - spadki odpowiednio 9,2 i 8,2 proc. Wyższe zanotowały tylko kraje byłego ZSRR, w których umieszczone są m.in. Rosja i Ukraina. Tam spadek wyniósł 18,5 proc. Obie Ameryki tracił po nieco ponad 4 proc., zaś Azja i Oceania zanotowały spadek o 2,9 proc.

Produkcja stali w Unii Europejskiej wciąż się zmniejsza

W Unii Europejskiej produkcja we wrześniu wyniosła 10,7 mln ton, a od stycznia do września sięgnęła 105,8 mln ton. Wciąż jesteśmy drugim pod względem wielkości produkcji regionem świata, ale wytwarzamy mniej więcej jedną dziesiątą tego, co Azja (tam wyprodukowano 1,038 mld ton stali).

Sięgając po dane pierwszej dziesiątki światowych producentów mamy wzrosty na dwóch pierwszych i na ostatnim miejscu. Przodują oczywiście Chiny z produkcją na poziomie 87 mln ton - wzrost o 17,6 proc. Zdaniem cytowanego przez Agencję Reutera BHP Group, to wynik zwiększenia produkcji przez huty spodziewające się wzrostu aktywności branży budowlanej, której szczyt tradycyjnie w tym kraju ma przypadać na wrzesień i październik. Według serwisu, oczekiwany wzrost popytu miał skłonić część hut do ponownego rozpalenia pieców, wygaszanych wcześniej w związku z problemami tamtejszego sektora mieszkaniowego. Analitycy spodziewają się jednak, że w całym roku produkcja stali spadnie o 4 proc.

Według GMK Center to w części wynik planowej polityki Chin, chcących przez wyłączenie najstarszych i najbardziej szkodliwych dla środowiska instalacji zmniejszyć poziom emisji szkodliwych gazów i pyłów. Po obniżeniu w ubiegłym roku mocy produkcyjnych o 30 mln ton także w tym Chiny zakładały zmniejszenie mocy.

Mimo dobrego września w trzech kwartałach produkcja stali spadła

W zajmujących drugie miejsce Indiach produkcja wyniosła 9,9 mln ton, po wzroście w wysokości 1,8 proc. Zamykający pierwszą dziesiątkę Iran zanotował największy wzrost - o 26,7 proc. Tam jednak produkcja wyniosła 2,7 mln ton. Dokładnie tyle samo wyprodukowały zajmujące miejsca 9 i 8 Brazylia i Turcja, ale w ich przypadku oznacza to głębokie spadki, odpowiednio o 11,7 i 19,4 proc. Niemcy na 7 miejscu i Korea Południowa na 6 odnotowały identyczne spadki, o 15,4 proc. Dla Niemiec oznacza to produkcję na poziomie 2,8 mln ton, a dla Korei 4,6 mln ton.

Produkcja w Rosji jest szacowana na 5,7 mln ton, co oznacza spadek o 6,8 proc. Nieco bardziej (o 7,5 proc.) spadła produkcja w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyprodukowano 6,6 mln ton stali. W Japonii, która zajmuje trzecie miejsce wśród producentów stali produkcja spadła o 12,3 proc., do 7,1 mln ton.

W przypadku produkcji za 9 miesięcy roku tylko Indie i Iran zanotowały wzrosty, odpowiednio o 6,4 proc. i 9,8 proc. Ponad 9 proc. spadła produkcja w Turcji, po 6 proc. w Niemczech, Rosji i Japonii, o 5,3 proc. w Brazylii, 4,4 proc. w Korei Południowej. O 4,3 proc. w Stanach Zjednoczonych i 3,4 proc. w Chinach. W sumie na świecie produkcja stali spadła o 4,3 proc. i wyniosła 1,405 mld ton.