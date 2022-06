Stali z wodoru jeszcze nie ma, ale już trwa do niej wyścig

Coraz więcej firm stara się o dostęp do stali wytworzonej przy użyciu wodoru i choć masowa produkcja ruszy dopiero za parę lat, już podpisują umowy na przyszłe dostawy, a nawet inwestują w przedsiębiorstwa, które taką stal mają produkować. Wszystko w imię zmniejszania śladu węglowego swoich wyrobów.

Firmy hutnicze deklarują, że produkcja stali z wykorzystaniem wodoru może na przemysłową skalę ruszyć najwcześniej w 2025 roku.

Wiele firm, zwłaszcza z motoryzacji, przemysłu maszynowego i produkcji AGD, już podpisuje umowy na dostawy tej stali.

Szwedzki start-up H2GH ma już umowy na 1,5 mln ton z 2,5 mln planowanych do produkcji od 2025 roku.

SSAB i Alfa Laval zawarły umowę o współpracy przy budowie pierwszego wymiennika ciepła wykonanego z bezwęglowej stali. Ma być gotowy w 2023 roku. Kilka dni wcześniej podobną umowę SSAB podpisał z Volvo Trucks. Tu jednak krótkoseryjna produkcja ciężarówek o ramach z bezwęglowej stali ma ruszyć w trzecim kwartale tego roku. Kiedy stali pozbawionej śladu węglowego zacznie przybywać, także kolejne elementy samochodu zaczną być z niej wykonywane.

W kolejce do bezwęglowej stali Hybrit ustawili się już także producent podnośników Cargotec, Mercedes Benz, Faurecia i - wytwarzający sprzęt górniczy - Epiroc.

Wszystkie te plany są ciekawe, gdyż SSAB może rozpocząć produkcję stali z wodoru na przemysłową skalę dopiero w 2026 r... Latem zeszłego roku SSAB wywalcował pierwsze blachy wykonane ze stali „wodorowej”, którą wyprodukowała pilotażowa instalacja Hybrit w Lulea (trafiły do Volvo Trucks).

Rok 2030 graniczną datą

Te nowoczesną technologię rozwijają od 2016 roku szwedzkie firmy SSAB, dostawca rudy LKAB oraz koncern energetyczny Vattenfall. Hutę w Oxelsund, gdzie walcowano pierwszą bezwęglową stal, w 2025 roku SSAB ma zamiar przekształcić w zakład wykorzystujący piece elektryczne, do których żelazo gąbczaste będzie dostarczane z instalacji Hybrit.

- To pierwszy zakład produkcyjny w SSAB, który dokona transformacji, a to oznacza, że już wówczas będziemy znacznie ograniczać ilości emisji dwutlenku węgla - powiedział w czasie otwarcia pilotażowej instalacji Hybrit Johnny Sjöström, szef SSAB Special Steels Division.

Najważniejszą datą jest tu jednak 2030 rok, w którym SSAB chce produkować stal, z której wyeliminuje większość śladu węglowego.

To samo deklaruje wiele innych firm i są wśród nich spółki, ustawiające się w kolejce do stali wyprodukowanej przez Hybrit.

Epiroc komunikuje, że do roku 2030 chce zmniejszyć swoje emisje o połowę. Dla Volvo obniżanie emisji to nie tylko kwestia spalin, ale także śladu węglowego wykorzystywanych materiałów. Alfa Laval podkreśla zaś, że to krok do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w roku 2030.

Są już umowy na stal produkowaną w 2025 roku

SSAB nie jest zresztą jedyny. Niecałe 40 km od Lulea, w Boden buduje swą instalację do bezpośredniej redukcji rudy żelaza wodorem także spółka H2 Green Steel, która chce uruchomić pracę w 2025 roku, a do 2030 osiągnąć już produkcję 5 mln ton rocznie.

Wśród akcjonariuszy, którzy zainwestowali w ten start-up, znalazły się firmy motoryzacyjne Mercedes-Benz, Scania czy Billstein, ale także typowo hutnicza Marcegaglia.

Początkowe moce produkcyjne H2 Green Steel mają wynosić 2,5 mln ton rocznie i spółka deklaruje, że na 1,5 mln ton ma już podpisane umowy z odbiorcami. Wśród odbiorców są (obok firm, które zainwestowały w H2GS) BMW, Adient, Miele i Electrolux.

Miliony ton w planach

ArcelorMittal produkuje już stal w procesie bezpośredniej redukcji, m.in. w kanadyjskim Contrecoeur i w Hamburgu w Niemczech, ale - na razie - wykorzystuje do tego głównie gaz ziemny, uzupełniony wodorem. W yum niemieckim mieście powstanie zresztą instalacja wykorzystująca wyłącznie wodór - jeszcze nie zielony, bo otrzymywany z gazów procesowych wielkich pieców - mająca już wytwarzać 100 000 ton stali rocznie.

Tata Steel Europe chce oprzeć hutę w IJmuiden o bezpośrednią redukcję z wykorzystaniem wodoru, redukując przy tym emisję CO2 o 5 mln ton rocznie. Według zapowiedzi uruchomienie produkcji jest możliwe przed 2030 rokiem.