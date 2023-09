Stalowa firma ma za sobą trudne półrocze i wcale nie lepsze perspektywy

Mimo trudnej sytuacji rynkowej grupa kapitałowa Bowim, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, nieznacznie zwiększyła wolumeny sprzedaży. Przychody spółki ze sprzedaży wyraźnie jednak spadły, do 1,087 mld zł. Były niższe o 24,1 proc. rok do roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Bowim w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 1,087 mld zł.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) zmniejszył się o 95,4 proc., do 22,008 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto wypracowany w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 5,000 mln zł.

Pierwsze półrocze tego roku okazało się wyjątkowo trudne dla Bowimu. Co prawda pomimo „niekorzystnej sytuacji rynkowej spowodowanej osłabieniem strony popytowej na rynku wyrobów stalowych” grupa kapitałowa wypracowała wzrost sprzedaży liczonej w tonach o 1,6 proc., globalny trend spadek cen wyrobów stalowych niekorzystnie wpłynął na wartość osiągniętych przychodów.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 1,087 mld zł. Były więc niższe o 24,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży produktów spadły o 10,9 proc., towarów i materiałów o 26,4 proc., a usług wzrosły o 0,5 proc.

Koszty spadły, ale nie zrekompensowało to obniżki cen

Podobnie jak przychody, także koszty w tym okresie spadły – o 16,1 proc. Miały na to wpływ głównie spadek wartości sprzedanych towarów i materiałów o 11,6 proc., niższe o 25,7 proc. zużycie materiałów i energii i spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 97,8 proc.

„Mimo iż unijna gospodarka okazała się bardziej odporna na kryzys energetyczny wywołany wojną, niż początkowo sądzono, to jednak produkcja przemysłowa znacznie ucierpiała z powodu wysokich kosztów energii, które doprowadziły do ograniczenia nowych inwestycji, a tym samym do zmniejszenia popytu na stal. Dodatkowo sytuację pogarszała utrzymująca się presja inflacyjna i wysokie stopy procentowe” – czytamy w komunikacie spółki.

Bowim podkreśla, że obydwa półrocza bardzo trudno porównać, bo wybuch wojny w Ukrainie był wydarzeniem niezwykle nietypowym. „Po wybuchu wojny w Ukrainie stal gwałtownie drożała, a od drugiego kwartału 2022 roku rozpoczął się okres trwającej po dziś dzień wielomiesięcznej korekty cenowej. Ceny już pod koniec ubiegłego roku wróciły do wartości notowanych przed wojną i utrzymywały się na podobnych, niskich poziomach przez całe pierwsze półrocze 2023 roku kontynuując dalsze spadki w ostatnich tygodniach” – wyjaśnia spółka w komunikacie.

Znacznie spadły zyski grupy. Wynik EBIT spadł o 87,6 proc., do 19,756 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) o 95,4 proc., do 22,008 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wypracowany w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 5,000 mln zł i był nawet o 95,0 proc. niższy niż przed rokiem.

Prognozy na dalszą część roku nie są dla stali optymistyczne

W komunikacie wynikowym Bowim nie wróży szybkiej poprawy sytuacji. Przytacza prognozy Europejskiej Konfederacji Przemysłu Żelaza i Stali (EUROFER), zakładające, że popyt na stal w Unii Europejskiej w 2023 roku utrzyma się na niskim poziomie. Wpływ mają na to: tocząca się wojna w Ukrainie, wysoka inflacja oraz niepewna sytuacja energetyczna.

„Według prognoz tej organizacji dotyczących tempa rozwoju rynku - utrzymujący się wpływ niekorzystnych czynników w istotny sposób oddziałuje na tegoroczne perspektywy dla rynku stali. EUROFER prognozuje w 2023 roku spadek jawnego zużycia stali o 3,0 proc. i wzrost realnego zużycia stali jedynie o 0,3 proc. Sytuację w Polsce dodatkowo komplikuje spadek liczby nowych projektów oraz oddalająca się perspektywa na środki z KPO (Krajowego Planu Odbudowy - przyp. red.), a przez to niższy poziom inwestycji publicznych” – czytamy w komunikacie.

Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku. Oferuje szeroki asortyment wyrobów ze stali, na który składają się zarówno produkty polskich producentów stali, jak i produkty z importu.

Siedziba spółki znajduje się w Sosnowcu, jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.