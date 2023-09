Stalowa grupa zamiast zysku ma stratę. Przychody stopniały o ponad 40 proc.

Ferrum odnotowało ok. 0,41 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu tego roku wobec 8,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zarząd Ferrum podał do wiadomości wstępne jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki finansowe. Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za pierwsze półrocze 2023 roku ok. 276.183 tys. zł i były niższe o ok. 194.647 tys. zł, tj. o ok. 41 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W komunikacie podano, że niższe przychody wynikały m.in. z dostosowania struktury sprzedaży Ferrum do poziomów zapotrzebowania kluczowych odbiorców, w tym m.in. OGP Gaz System oraz obniżonym popytem w związku m.in. z rewizją pierwotnych planów budżetowych wiodących inwestorów w poszczególnych segmentach rynkowych, do których spółka realizuje dostawy.

Zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2023 roku wyniósł ok. 6.127 tys. zł wobec 37.498 tys. zł za pierwsze półrocze 2022 roku. W pierwszym półroczu 2023 roku spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 7.066 tys. zł, tj. wynik niższy o ok. 10.990 tys. zł od zysku operacyjnego osiągniętego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na poziomie wyniku netto za pierwsze półrocze 2023 roku spółka osiągnęła zysk w kwocie ok. 550 tys. zł, natomiast za pierwsze półrocze 2022 roku zysk netto wyniósł 7.781 tys. zł.

Jak zaznaczono w komunikacie, skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za pierwsze półrocze 2023 roku wyniosły ok. 309.195 tys. zł, co stanowi spadek o ok. 206.234 tys. zł, tj. o ok. 40 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2023 roku wyniósł ok. 12.475 tys. zł wobec 45.842 tys. zł za pierwsze półrocze 2022 roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Ferrum wyniósł za pierwsze półrocze 2023 roku ok. 7.509 tys. zł i był niższy o ok. 12.085 tys. zł od zysku operacyjnego za pierwsze półrocze 2022 roku. Na poziomie wyniku netto Grupa za pierwsze półrocze 2023 roku poniosła stratę w kwocie ok. 405 tys. zł wobec zysku za pierwsze półrocze 2022 roku na poziomie 8.090 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez spółkę i Grupę Kapitałową Ferrum za pierwsze półrocze 2023 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2023 roku.

Ferrum zajmuje się głównie produkcją rur stalowych spawanych i zgrzewanych, stosowanych przede wszystkim w sektorze gazowym i ciepłowniczym. Siedziba spółki znajduje się w Katowicach. Głównym akcjonariuszem, posiadającym 49,72 proc. akcji, jest PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.