Stalowa huśtawka szoruje po trawie. Nie tylko Europa zmniejsza produkcję

Chińskie huty szukają oddechu w remontach – niski popyt i spadające ceny nie sprzyjają produkcji. Lepiej jest ten czas przeznaczyć na remonty i prace serwisowe. Wszyscy spodziewają się wzrostu popytu we wrześniu.

W pierwszej połowie roku produkcja stali na świecie spadła według Worldsteel o 5,5 proc., a w Chinach o 6,5 proc.

Poziom zapasów stali w chińskich portach, który na początku tego roku wynosił 160 mln ton, spadł do 124 mln ton.

Według danych chińskiego stowarzyszenia producentów stali CISA w sumie 23 firmy wstrzymały produkcję ze względu na prace serwisowe.

W Europie huty stają do remontów, ale jest ryzyko, że z ponownym rozpoczęciem produkcji poczekają na poprawę koniunktury. Podobna jest sytuacja w Chinach, które wytwarzając połowę światowej stali i zużywając podobną część mają ogromny wpływ na rynek także ograniczają produkcję.

Według S&P Global Commodity Insights 18 dużych zakładów w różnych częściach Chin wprowadza okresowe ograniczenia. W dużej części robią to poprzez odstawienie instalacji do remontów, niemniej część firm przyznaje, że to wynik słabego popytu – jeżeli nie ma po co produkować, to lepiej wyłączyć instalację, wykonać konieczne remonty i prace serwisowe. Wiele z tych prac było wcześniej planowanych, ale długość przerw w produkcji może być uzależniona od powrotu popytu.

Czytaj także: Huty stają. Nikt już nie potrzebuje stali?

Według SP Global Platts część pieców elektrycznych pozostaje wyłączona ze względu na trudności z zapewnieniem złomu, a więc podstawowego surowca dla tych hut.

Według cytowanych przez GMK danych chińskiego stowarzyszenia producentów stali CISA w sumie 23 firmy wstrzymały produkcję ze względu na prace serwisowe.

Chiny poniżej średniej

W pierwszej połowie roku produkcja stali na świecie spadła według Worldsteel o 5,5 proc. Chiny w tej statystyce są powyżej średniej – ich produkcja spadła o 6,5 proc. Niestety niemal to samo można powiedzieć o Unii Europejskiej, gdzie produkcja spadła o 6,2 proc.

Według statystyk CISA w czerwcu skumulowana dzienna produkcja stali surowej w największych chińskich firmach spadła miesiąc do miesiąca o 1,29 proc., do 2,273 mln ton. W czerwcu nadal notowano spadki cen stali na chińskim rynku, co jeszcze bardziej zmniejszało zainteresowanie produkcją i skłaniało do wyłączenia instalacji i prowadzenia remontów.

Czytaj także: Bez pików w sieci energetycznej. Cognor buduje nowatorski system

Chiński huty, podobnie jak huty w innych krajach, mają nadzieję na poprawę popytu w końcówce roku, więc szykują się na wrześniowy start. Trudno jednak powiedzieć, na ile te nadzieje się spełnią.

Słowo” recesja” zaczyna robić spodziewaną karierę w wielu częściach świata. W Chinach wartość indeksu PMI dla przemysłu stalowego spadła w czerwcu o 4,6 punktu procentowego, osiągając 36,2 punktu. Według GMK to wartość najniższa od listopada 2018 roku, kiedy indeks ten po raz pierwszy został zmierzony. Według GMK w maju tego roku indeks nowych zamówień wynosił 32,4 proc., i był o 1,2 punktu procentowego niższy niż w kwietniu.

Lockdowny psują rokowania

Kiepskie rokowania na jesień niesie także dalszy rozwój sytuacji pandemicznej. Ostra polityka rządu Chin znowu doprowadziła do lockdownów w niektórych miastach. – To nie wspiera popytu. Dodatkowo rosną obawy dotyczące perspektyw gospodarczych w skali makro – powiedział Warren Patterson, główny strateg ING Think w zakresie surowców. Według Pattersona restrykcyjna polityka Chin w kwestii walki z epidemią koronawirusa odbija się niekorzystnie nie tylko na popycie, ale także na samej produkcji stali.

Warren Patterson wskazuje, że wyczerpanie zapasów stali na chińskim rynku i nadzieje na lepszą koniunkturę jesienią w krótkim terminie może nieco poprawić sytuację, ale już w średnim rokowania pozostają dość niepewne. Poziom zapasów w chińskich firmach stalowych jest obecnie o blisko jedną trzecią wyższy niż przed rokiem i sięga 20,5 mln ton. Z drugiej strony znaczącą spadły zapasy stali w chińskich portach – na początku tego roku wynosiły 160 mln ton, a obecnie już „tylko” 124 mln ton.

Czytaj też: Produkcja stali w Chinach rośnie. Wbrew zaleceniom władz