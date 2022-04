Stalprodukt potroił zysk

Czołowy przedstawiciel branży stalowej Stalprodukt podał wyniki finansowe za ubiegły rok. Mimo trudnego otoczenia rynkowego spółka zwiększyła przychody oraz niemal potroiła zysk operacyjny i netto.

Wychodzenie wielu państw z zapaści gospodarczej wywołanej pandemią wiązało się z dynamicznym odbiciem w poziomie zamówień i produkcji - zwłaszcza w przemyśle, budownictwie oraz wzroście poziomu świadczonych usług.

Zarazem, jak przyznaje prezes firmy Piotr Janeczek, spółka musiała się mierzyć z poważnymi wyzwaniami.

Popyt na dobra i usługi doprowadził do gwałtownych wzrostów cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz surowców. Wzrost cen energii i gazu ziemnego był dodatkowo napędzany olbrzymim wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, który w skali całego 2021 roku wyniósł aż 140 proc., osiągając na koniec grudnia ub. r. poziom 86 euro za tonę.

Tak duży wzrost kosztów wytwarzania musiał przełożyć się na ceny surowców oraz wyrobów gotowych. Podwyżki te nie ominęły również branży stalowej oraz Segmentu Cynku. Dla przykładu: ceny blach gorącowalcowanych w kręgach, będących podstawowym wyrobem wsadowym do naszej produkcji, wzrosły zaledwie w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 r. aż 2,5-krotnie. Z kolei wzrost średniej ceny cynku na LME wyniósł w skali roku 33 proc..

Fakt ten miał istotny wpływ na poziom uzyskanych przez Stalprodukt przychodów ze sprzedaży, które w skali roku wzrosły o 40,7 proc. osiągając rekordowy poziom 4 674,2 mln zł. W jeszcze większym stopniu w porównaniu do roku 2020 poprawie uległy wyniki skonsolidowane grupy - zysk z działalności operacyjnej wzrósł ponad 3-krotnie (do 633,2 mln zł), a zysk netto niemal 3-krotnie, osiągając 528,7 mln zł.

Znaczącą poprawę przychodów i wyników zanotowano we wszystkich segmentach operacyjnych grupy, tj. Blach Elektrotechnicznych, Profili oraz Cynku.

W przypadku Segmentu Blach Elektrotechnicznych przychody wzrosły niemal o 53 proc., a wynik segmentu o 241,4 proc., przy wzroście marży do 19,7 proc. Udział tego Segmentu w strukturze sprzedaży pozostał na poziomie 2020 r. i wyniósł 23,1 proc.

Przychody Segmentu Profili wzrosły w nieco większym stopniu, bo o 60,2 proc., natomiast wynik segmentu wzrósł o 843,1 proc., przy wzroście marży do 13,6 proc. Udział segmentu w strukturze sprzedaży wzrósł do poziomu 19,4 proc. (z 17,0 proc. w roku 2020).

Przychody Segmentu Cynku wzrosły o 28,0 proc., natomiast wynik zwiększył się o 33,7 proc., przy nieznacznym wzroście marży (z 13,7 proc. do 14,3 proc.). Segment ten miał nadal największy udział w strukturze sprzedaży grupy, choć spadł on w stosunku do roku 2020 (49,6 proc. w porównaniu do 54,6 proc.).