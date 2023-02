Stalprodukt zakłada dekarbonizację z inwestycjami w OZE i nowy biznes

Stalprodukt przedstawił założenia kierunków działań strategicznych do 2030 roku. Obejmują poprawę efektywności energetycznej, dekarbonizację produkcji grupy, a w tym budowę własnych OZE oraz projekt budowy budynków komercyjnych. Dywidenda ma być nadal wypłacana.





Stalprodukt przekazał do wiadomości publicznej najważniejsze punkty "Założeń kierunków działań strategicznych Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. na lata 2023-2030".

Wśród najważniejsze czynników, które zdeterminowały założenia kierunków działań strategicznych grupy Stalprodukt, wymieniony zostały m.in. europejski zielony ład.

Stalprodukt chce poprawić efektywność energetyczną i przeprowadzić dekarbonizację produkcji znacząco zmniejszając emisję CO2, a ponadto planuje budowę budynków komercyjnych - biurowca oraz lokali na wynajem.

Stalprodukt, w związku z zatwierdzeniem przez radę nadzorczą spółki "Założeń kierunków działań strategicznych Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. na lata 2023-2030", przekazał do wiadomości publicznej najważniejsze punkty tego dokumentu.

Te założenia, jak wskazała spółka, powstały m.in. w wyniku przeprowadzonego przeglądu opcji strategicznych.

- Niestabilny okres związany z pandemią, zawirowaniami na rynku, potęgujący stan powszechnej niepewności zdecydowanie nie sprzyjał takiemu procesowi, w tym zwłaszcza w zakresie poszukiwania partnerów do długoterminowej współpracy - czytamy w przekazanej informacji.

Wizja neutralnej klimatycznie gospodarki unijnej determinuje założenia strategiczne

Wśród najważniejsze czynników, które zdeterminowały założenia kierunków działań strategicznych grupy Stalprodukt na lata 2023-2030 wymienione zostały m.in. europejski zielony ład, rosnąca presja oczekiwań ze strony klientów i pożyczkodawców związanych z wdrażaniem polityki neutralności klimatycznej i konieczność realizacji polityki transformacji energetycznej.

Na liście uwarunkowań zakładanych działań znalazł się ponadto zapowiedź wprowadzenia podatku od śladu węglowego (CBAM) wraz z jednoczesnym obniżaniem liczby darmowych uprawnień do emisji CO2, która, jak wskazała spółka „będzie stanowić największe wyzwanie dla utrzymania konkurencyjności, zwłaszcza branż energochłonnych, a w ramach takich funkcjonuje właśnie Grupa Stalprodukt (produkcja cynku i wyrobów ze stali)”.

Stalprodukt wskazując podstawowe ryzyka dla działalności grupy - za które uznał m.in. możliwe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej i surowców, ryzyko znaczących wzrostów kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego i dalsze zaostrzanie regulacji dotyczących polityki klimatycznej - wskazał też główne cele do osiągnięcia przez grupę.

Dekarbonizacja produkcji znalazła się wśród głównych celów grupy Stalprodukt

Wśród celów jest poprawa efektywności energetycznej poprzez m.in. zabudowę źródeł kogeneracji o łącznej mocy ok. 22 MW, przebudowę linii technologicznych, obejmującą zastąpienie palników na gaz ziemny palnikami wodorowymi.

Kolejny cel to dekarbonizacja produkcji grupy na skutek eliminacji wykorzystania węgla energetycznego, zastąpienia wodoru „szarego” tzw. „zielonym” (tj. z wykorzystaniem do procesu elektrolizy energii odnawialnej), budowy własnych odnawialnych źródeł energii - OZE (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) o łącznej mocy około 110 MW.

Spółka stwierdziła, że grunty pod farmy fotowoltaiczne są w pełni zabezpieczone, natomiast tereny pod farmy wiatrowe są zabezpieczone w 50 proc i zaznaczyła, ze uzyskiwana z OZE energia będzie wykorzystywana wyłącznie na własne potrzeby. Przewidywane jest też zabudowa elektrolizerów (o mocy 20 MW) w celu uruchomienia produkcji „zielonego” wodoru.

Jak podano, celem jest obniżenie emisji CO2 w obszarze przetwórstwa stali o 72 tys. ton/rok (o 55 proc.); w obszarze produkcji cynku: w procesie elektrolizy (ZGH) – o 266 tys. ton/rok (o 50 proc.), w procesie ISP (HCM) – o 96 tys. ton/rok (o 20 proc.).

Celem jest obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną o około 268 GWh/rok, co stanowi około 40 proc. aktualnego zużycia.

Pozostałe cele grupy obejmują m.in. znaczący wzrost udziału blach w wysokich gatunkach (tzw. HiB) w zakładzie w Bochni oraz dalszą poprawę parametrów magnetycznych blach.

- Łączne nakłady na ww. projekty wyniosą do 1 mld zł w okresie do 2030 r., z udziałem obszarów przetwórstwa stali i produkcji cynku po ok. 50 proc. w tych wydatkach - podała spółka w założeniach kierunków działań strategicznych grupy Stalprodukt na lata 2023-2030

Natomiast, jak wskazano, łączne efekty w postaci zmniejszenia zapotrzebowania głównie na zakup energii elektrycznej i gazu wyniosą – po zakończeniu realizacji pełnego programu – około 290 mln zł/rok.

Stalprodukt interesuje się budową budynków komercyjnych w Krakowie

Spółka poinformowała także, że w ramach dywersyfikacji działalności planuje realizację projektu budowy budynków komercyjnych. Chodzi o biurowiec oraz lokale na wynajem w formule PRS (Private Rented Sector) przy ul. Wadowickiej/Tischnera w Krakowie.

Zakładana jest realizację inwestycji w dwóch etapach. W I planowana jest budowa około 38 tys. m kw. powierzchni biurowej oraz około 90 tys. m kw. powierzchni lokali na wynajem w formule PRS, a w II około 45 tys. m kw. powierzchni biurowej lub mieszkalnej, w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Łączny koszt budowy I etapu wyniesie do 1 mld zł, a łączne roczne przychody z tego etapu szacowane są na minimum 125 mln zł.

Podano, że zarząd Stalproduktu zamierza kontynuować przyjętą politykę regularnej wypłaty dywidendy, która zakłada przeznaczanie na ten cel od 15 do 25 proc. jednostkowego zysku netto.

Grupa Stalprodukt obejmuje, oprócz jednostki dominującej, 9 jednostek stanowiących spółki zależne. Podstawowymi przedmiotami działalności spółek z grupy są produkcja blach elektrotechnicznych transformatorowych, produkcja kształtowników zimnogiętych, ochronnych barier drogowych oraz blach i taśm ciętych, zimno- i gorącowalcowanych oraz wydobywanie rud metali nieżelaznych, produkcja cynku i ołowiu.