Stalprofil podsumował udany rok

Stalprofil zanotował 115,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 roku wobec 21,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 148,12 mln zł wobec 35,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 648,28 mln zł w 2021 roku wobec 1 550,76 mln zł rok wcześniej.

W 2021 roku grupa kapitałowa Stalprofilu kontynuowała działalność w segmentach: stalowym - obejmującym handel wyrobami hutniczymi oraz produkcję konstrukcji stalowych, maszynowych i budowlanych; infrastruktury - obejmującym wykonywanie izolacji antykorozyjnych rur, dostawy rur stalowych i zaizolowanych oraz usługi budowy sieci przesyłowych gazu.

Grupa kapitałowa Stalprofil SA w 2021 r. wypracowała 1 648 282 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu z wykonaniem 2020 roku. W segmencie stalowym zrealizowała 56 proc. rocznych przychodów, tj. 924 616 tys. zł. Wynik brutto ze sprzedaży segmentu stalowego wyniósł 156 379 tys. zł i był wyższy o 257 proc. rok do roku. Główny wpływ na wzrost wyniku segmentu miał wzrost ilości i rentowności sprzedaży wyrobów hutniczych.

Korzystna koniunktura na rynku stali oraz rosnące ceny wyrobów hutniczych pozwoliły grupie na wygenerowanie ponadprzeciętnych marż handlowych na sprzedaży wyrobów hutniczych.

Obserwowany w 2021 roku wzrost popytu na stal, przy niewystarczającej podaży, skutkował znacznym, postępującym do połowy trzeciego kwartału 2021 roku wzrostem cen. Dzięki temu został osiągnięty w obrocie wyrobami hutniczymi najwyższy w historii grupy wynik brutto na sprzedaży przy jednoczesnym wzroście rentowności na tym poziomie - wskazała spółka.

Wolumen sprzedaży konstrukcji stalowych (maszynowych i budowlanych) zrealizowany przez grupę, wyniósł w 2021 roku 2 216 ton (z czego 78 proc. stanowiły konstrukcje maszynowe) i był wyższy rok do roku o 9 procent, przy jednoczesnym wzroście przychodów z tego tytułu o 11 502 tys. zł tj. o 40 proc.

Pomimo wzrostu cen wyrobów hutniczych, stanowiących materiał do produkcji konstrukcji stalowych, grupa utrzymała zadowalającą rentowność tej działalności w 2021 r., m.in. dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży. Przyjęta strategia rozwoju grupy zakłada dalszy wzrost sprzedaży konstrukcji maszynowych cechujących się, w porównaniu do konstrukcji budowlanych, wyższym stopniem przetworzenia, a tym samym wyższą marżą. Udział wolumenu sprzedaży konstrukcji maszynowych wzrósł rok do roku o 26 pkt proc.

Czytaj także: Stalprofil ma umowę na budowę gazociągu za 46 mln zł netto