Stalprofil zmniejszył zysk o 44 proc. Oto kluczowa przyczyna

Stalprofil szacuje, że w drugim kwartale 2022 roku jednostkowy zysk netto spadł o 44 proc., do 23,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku zysk netto spółki wzrósł o 11 proc. rdr, do 61,4 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w drugim kwartale wzrosły o 29 proc., do 311,7 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji) spadła o 39 proc., do 33,5 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 35 proc. rok do roku, do 43,4 mln zł.

Narastająco, po pierwszym półroczu, spółka szacuje przychody na 645,6 mln zł (+47 proc. rdr), EBITDA na 82,1 mln zł (+14 proc. rdr), a zysk brutto ze sprzedaży na 112,9 mln zł (+17 proc. rdr).

W komunikacie poinformowano, że zarząd spółki ustalając szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze, dokonał aktualizacji wartości zapasów wyrobów hutniczych do ich bieżącej wartości rynkowej. Wyniki uwzględniają także dokonane i rozwiązane odpisy i rezerwy.

Łączne saldo utworzonych i rozwiązanych w drugim kwartale 2022 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów obrotowych skorygowało szacunkowy zysk netto za ten okres o kwotę 22 738 tys. zł.

Sytuacja na rynku stali w pierwszym półroczu 2022 roku znajdowała się pod silnym wpływem następstw wojny w Ukrainie, a zerwane łańcuchy dostaw z regionów zaangażowanych w zbrojny konflikt (Ukraina, Rosja, Białoruś) spowodowały okresowy niedobór wyrobów hutniczych na rynku, przy jednoczesnym nasileniu popytu, wywołując w konsekwencji gwałtowny wzrost cen wyrobów hutniczych – informuje Stalprofil.

"Ten nadzwyczajny stan rynku stalowego (tj. nagły niedobór wyrobów hutniczych oraz gwałtowny wzrost popytu i cen) od połowy kwietnia br. zaczął się korygować. Zmniejszył się popyt na stal, stopniowo zwiększała się dostępność wyrobów hutniczych na rynku, co spowodowało od połowy kwietnia br. korektę cen sprzedaży wyrobów hutniczych na rynku dystrybucji stali (przy jednocześnie utrzymujących się wyższych cenach oferowanych przez producentów hutniczych)" – napisano w komunikacie.