Stocznia Gryfia, czyli rozwój przez likwidację

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła w środę, 18 listopada dezyderat do ministra infrastruktury ws. ratowania świnoujskiego zakładu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Zebranie komisji stało się areną sporu między związkami zawodowymi a zarządem i opozycją a władzą. Do głosu doszedł też patriotyzm lokalny.

Dotacje i straty

- MSR Gryfia remontując około 150 jednostek rocznie wróciła na rynek - mówił, dodając, że to nie w smak prywatnym „stoczniom teczkowym”, które działając w latach 2010-18, traktowały Gryfię jako jako wypożyczalnię doków - I to się skończyło - powiedział dobitnie.Jego zdaniem inwestycja w nowy dok w Szczecinie to dla Gryfii być albo nie być. Pozwoli remontować o wiele większe jednostki niż obecnie. To ważne, ponieważ wedle prognoz Komisji Europejskiej do roku 2030 nie będzie zapotrzebowania na nowe jednostki morskie, co oznacza otwarcie bardzo dużego rynku remontowego.Pieniądze na dok mają pochodzić ze sprzedaży gruntów stoczni w Świnoujściu, z zastrzeżeniem, że nie będzie można prowadzić na nich działalności stoczniowej. W ten sposób Gryfia chce się zabezpieczyć przed niespodziewaną konkurencją.- Wszystko wskazuje, że z prawa pierwokupu skorzysta Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście. Teren stoczni przyda się portowi, który prowadzi szereg inwestycji. Powstanie m.in. nowy terminal kontenerowy, rozbudowywany zostanie gazoport - powiedział Zaremba. - MSR radzi sobie doskonale na rynku, mimo wcześniejszych prób utopienia, sprzedania niektórym prywatnym przedsiębiorcom, wśród nich powiązanym z posłami Platformy Obywatelskiej.Dyrektor naczelny stoczni Artur Trzeciakowski przypomniał, że ostatnia duża inwestycja w stoczni to dok nr 5 z 1990 roku. Przez 30 lat wiele się zmieniało w transporcie morskim. Statki stały się większe. Żeby zarabiać na ich remontowaniu, potrzeba większych doków. Jeśli uda się zbudować ten w Szczecinie, będzie on szóstym takim obiektem na Bałtyku, a wliczając cztery niemieckie na Morzu Północnym - 10. w regionie. Tymczasem mniejszych doków jest tu kilkadziesiąt.- Możemy wejść w zupełnie nowy sektor. To może niektórym przeszkadzać - powiedział i zapewnił, że pieniądze ze sprzedaży zakładu w Świnoujściu nie rozejdą się w finansach firmy, a zostaną przeznaczone na budowę doku. Szacuje się, że ma on kosztować 160 mln zł, a stocznia chce uzyskać ze sprzedaży „Świnoujścia” 60 mln zł.Diametralnie inną perspektywę przedstawiła Aneta Stawicka, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Stoczni w Świnoujściu, twierdząc, że nie ma poważnych analiz ekonomicznych na potwierdzenie słów przedstawicieli zarządu spółki. Za własne pieniądze zamówiła je strona pracownicza. Co z nich wynika?- Spółka w latach 2016-2019 wygenerowała 33 mln zł straty netto, pozyskała 18 mln zł dotacji, uzyskała podwyższenie kapitału o 32 mln zł, na koniec 2019 r. miała ponad 70 mln zł zobowiązań, w tym 44 mln zł o charakterze krótkoterminowym. To więcej niż łączna wartość aktywów obrotowych szacowanych na 62 mln zł - wyliczała Stawicka.- Sytuacja spółki ulega dalszemu pogorszeniu, za 9 miesięcy 2020 r. wygenerowała stratę 6 mln zł, zobowiązania wzrosły o dalsze 10 mln zł, w rezultacie wartości należności spółki oraz środków pieniężnych pokrywała na koniec III kwartału 50 proc. wartości zobowiązań krótkoterminowych, co świadczy o znaczących problemach z płynnością. Zarząd spółki planuje, że strata na działalności ze sprzedaży przekroczy 21 mln zł. To świadczy o dramatycznym załamaniu się sytuacji finansowej. Stąd jasno wynika, że Gryfia jest zagrożona niewypłacalnością - dodała.Jej zdaniem, plan modernizacji stoczni to plan pozyskania w najbliższym terminie znaczących środków finansowych na pokrycie luki na koniec roku 2020 rzędu 30-40 mln zł.- Zarząd chce sprzedać części aktywów, żeby zasypać dziurę finansową. Nie dziurę, krater - mówiła obrazowo. - Rozwój przez likwidację "Świnoujścia" to kanibalizm.- Nie jest prawdą, że nie przeprowadzono analiz finansowych. Są projekcje, przeprowadzono test prywatnego wierzyciela. Gryfia jest w trudnej sytuacji i każde finansowanie musi być poprzedzone głęboką analizą - mówiła Joanna Walichnowska, wiceprezes Funduszu Rozwoju Spółek, który wspiera budowę doku.Jej zdaniem, nie można patrzeć na sprzedaż aktywów świnoujskich, nie widząc, po co jest to realizowane. De facto chodzi o to, żeby uratować przemysł stoczniowy w zachodniopomorskim, a nie żeby likwidować miejsca pracy.FSR sprawdził w 26 stoczniach, czy za 160 mln zł da się wybudować dok w Szczecinie i uzyskał potwierdzenie swoich kalkulacji. - To koszt łącznie z jego posadowieniem. Nieprawdziwe są informacje, że może to kosztować 250-300 mln zł - argumentowałaZdecydowanie nie zgodził się tymi wyliczeniami Rafał Zahorski, pełnomocnik marszałka woj. zachodniopomorskiego, ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.- Nie wiem, skąd pani Walichnowska ma tę wycenę. Ceny budowy takiego doku w stanie surowym to 2,4 - 4 euro za kilogram. Mówimy tutaj o bardzo skomplikowanej technologii budowy, w tym segmentów na wodzie, o spawaniu w kesonach albo mikrokesonach jednostronnych na podkładkach ceramicznych. 10 tys ton razy 4 euro to 40 mln euro, 180 mln zł, i to w stanie surowym. Skończy się na 250 mln zł.Opozycja przestrzega, żeby dok w Szczecinie nie okazał się inwestycją widmo, jak to się stało z budową promu pierwotnie wycenianego na 380 mln zł, a finalnie skwotowanego na ponad 1 mld zł.W MSR Gryfia doszło do pęknięcia w postawie związków zawodowych. Związek reprezentowany prze Anetę Stawicką i Solidarność, oba ze Świnoujścia, są wyraźnie przeciwko planom zarządu firmy. Solidarność mówi nawet o powołaniu spółki pracowniczej. Natomiast osadzony w Szczecinie Sierpień 80 popiera koncepcję rozwoju firmy przez likwidację zakładu w Świnoujściu.Na razie chęć przeniesienia ze Świnoujścia do Szczecina zadeklarowało 21 osób. Trudno się dziwić, oba miasta dzieli ponad 100 km, trudno sobie wyobrazić codzienne dojazdy do pracy na takim dystansie.