Stoczniowcy są niezadowoleni z polityki przemysłowej Jarosława Gowina

Wśród stoczniowców wrze po ogłoszeniu przez Jarosława Gowina Polityki Przemysłowej Polski. Zdaniem Krzysztofa Żmudy, zastępcy przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ Solidarność, dokument ma się nijak do istotnych spraw sektora, który po wstrząsie sprzed kilkunastu lat próbuje zbudować nowy wizerunek.

- Jak najbardziej jestem optymistą. Prowadzimy dialog z przedstawicielami rządu, w tym z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Obrony Narodowej. Jeszcze w ubiegłym roku wnieśliśmy o to, żeby rząd przedstawił program działania oparty na zapowiadanej modernizacji floty Marynarki Wojennej RP, dalszym postępie prac w programie Batory, jak również - a może przede wszystkim - na zapowiedzi rozwoju morskich farm wiatrowych. To dla nas konkretne działania, dające w przyszłości miejsca pracy, a o to nam jako związkowi chodzi. Rozmowy w najbliższym czasie mogą zostać sfinalizowane. Kiedy to się stanie, trudno jednak powiedzieć.Dobrą wiadomością jest włączenie Remontowej Shipbuilding do programu Miecznik. Prowadzone są rozmowy, żeby ten program został jak najszybciej uruchomiony. Jeżeli będzie oparty na naszej myśli technicznej, to da pracę nie jednej, nie dwóm, ale wszystkim stoczniom w Polsce na kilka ładnych lat. Z kolei realizacja programu pozyskiwania energii z farm wiatrowych może dać zajęcie stoczniom na lat kilkadziesiąt.Czytaj także: Stocznia Remontowa dołącza do konsorcjum Miecznik

- Wiążemy nadzieję z każdym pomysłem na odbudowę przemysłu okrętowego, czy to modernizacja floty Marynarki Wojennej, czy program Batory, czy farmy wiatrowe, czy budowa jednostek specjalistycznych. W stoczni Remontowa Shipbuilding w maju zawarto kontrakt na budowę jednostki pożarniczej dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. To daje perspektywę, daje nadzieję.- W mojej ocenie to był pewien wypadek przy pracy. Zajęli się tym politycy, chcieli coś tam wypromować. Nie chcę tego komentować.- W części wstępnej opracowanego dokumentu Polityka Przemysłowa Polski jest wiele pozytywnych fragmentów, ale dalej nie ma w niej - tak jak powiedziałem wcześniej - odniesienia do przemysłu okrętowego. Nie wiem, czy było to konsultowane z Ministerstwem Infrastruktury. Mam wrażenie, że nie. Wiem, iż w innych sektorach jest podobnie. Hutnicy mają pewne pretensje. Sektor zbrojeniowy w ogóle nie jest ujęty w tym dokumencie.Zabiegamy jako związek o zmianę wizerunku sektora, o akcent na nowe technologie. Z ministrem Gróbarczykiem zgodziliśmy się w tej sprawie, z dokumentu przygotowywanego przez resort Jarosława Gowina to, niestety, nie wynika.- Po likwidacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecin i dużych problemach w funkcjonowaniu Stoczni Gdańskiej rzeczywiście sektor stoczniowy w Polsce zaczynał obumierać, teraz swoje dołożyła pandemia. Tam, gdzie pracodawca jest państwowy, sprawy się pomału kręcą, pieniądze mniejsze czy większe, ale są.W większości polskie stocznie rzeczywiście zajmują się remontami czy przebudową jednostek lub budową częściowo wyposażonych kadłubów. W Holdingu Remontowa, który ma stocznię budującą, czyli Remontową Shipbuilding, jak i Gdańską Stocznię Remontową im. Piłsudskiego, działo się trochę lepiej niż w pozostałych zakładach. Zdobyliśmy dużo zamówień offshore’owych, budowaliśmy promy pasażersko-samochodowe dla Norwegii, promy dla armatora z Kanady i Londynu. Budujemy trzy jednostki typu Kormoran - jak wspominałem, jedna już służy - dla polskiej Marynarki Wojennej. Także dla Marynarki Wojennej zbudowaliśmy sześć holowników. Mamy czym się chwalić. Oprócz stoczni, które borykają się z problemami, są więc i takie, które funkcjonują dobrze.- Rzeczywiście, ludzi przygotowanych do pracy w stoczniach jest mało. Po likwidacji stoczni w Gdyni i Szczecinie gros pracowników wyemigrowało do Norwegii, Francji, Niemiec czy na Wyspy Brytyjskie. Na to nakłada się demografia. Niski przyrost naturalny powoduje, że mniej osób wchodzi na rynek pracy. Z tytułu wieku, tj. starzenia się, w najbliższym 10-leciu z sektora odejdzie około 40 proc. pracowników. To poważny problem.Co więcej, na skutek wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0, cyfryzacji i robotyzacji, w ciągu pięciu lat około 200 tys. pracowników sektora stoczniowego w Europie musi nabyć nowe umiejętności. To też ogromne wyzwanie. Nie jesteśmy na to gotowi. Od dłuższego czasu jako związek zgłaszamy, że występuje problem ze szkolnictwem zawodowym. Na Politechnice Gdańskiej połączono Wydział Okrętownictwa z Wydziałem Mechanicznym, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość pozyskania przez stocznię odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych inżynierów. A bez nich przemysł okrętowy nie ma racji bytu.Jest więc prawdą, że mamy problemy kadrowe. Dlatego w większości stoczni słyszy się obce języki, bo ktoś musi zastąpić tych, którzy wyemigrowali, i wejść na miejsce tych, których nie wyszkoliliśmy.- Biznes, poszczególne firmy, i polityka - to powinno być oddzielone. Polityka powinna dochodzić do głosu na szczeblu krajowym, w rządzie, politycy powinni tworzyć mechanizmy systemowe ułatwiające funkcjonowanie firm, dokumenty strategiczne, jak Polityka Przemysłowa. Na tym powinno się kończyć. Politycy, którzy będą zajmować się zarządzaniem poszczególnymi firmami, w mojej ocenie, nic dobrego nie zrobią. Mamy takie przykłady, właśnie jak Szczecin i Świnoujście. Popatrzmy na Holding Remontowa. Tu nie ma polityki i polityków, a cała grupa sobie radzi.Czytaj także: Stocznia "Gryfia" idzie pod młotek - Każdy stoczniowiec chciałby mieć pewność, stabilność pracy. Mogą to zapewnić tylko dobre kontrakty. A więc jak najwięcej dobrych kontraktów, wzrostu wynagrodzeń, tym samym poprawy standardu życia stoczniowych rodzin. Do tego jako związek zawodowy dążymy i tego życzymy wszystkim stoczniowcom z okazji ich dnia.