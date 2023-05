Strabag wybuduje dla Cognora walcownię za 300 mln zł

Cognor zawarł z firmą Strabag umowę na roboty budowlane zakładu walcowniczego w Siemianowicach Śląskich - poinformował w komunikacie Cognor Holding.

Łączna wartość umowy netto wynosić ma nie mniej niż 300 mln zł i nie więcej niż 325 mln zł.

Prace mają ruszyć 29 maja tego roku, a zakończenie budowy przewidziane jest na 20 grudnia 2024 roku.

Na początku marca tego roku prezes i główny akcjonariusz Cognora Przemysław Sztuczkowski podkreślał w rozmowie z WNP.PL, że głównymi tegorocznymi inwestycjami spółki jest modernizacja walcowni w Krakowie i budowa nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich.

Prezes Sztuczkowski wskazywał, że koszt uruchomienia siemianowickiej walcowni to ok. 500 mln zł, z czego po około 200 mln zł przypada na lata 2022 i 2023, natomiast ok. 100 mln zł na rok 2024.

Moce produkcyjne walcowni w Siemianowicach Śląskich mają sięgnąć 450 tys. ton produktów finalnych. Spółka zamierza zatrudnić w nowej walcowni około 150 osób.

Spółka Cognor powstała w 1991 roku zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym na GPW, a od roku 2006 stała się częścią grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Głównym akcjonariuszem spółki jest Przemysław Sztuczkowski, który posiada 75,6 proc. kapitału.