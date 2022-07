Strajk pogrąża południowokoreańskiego giganta przemysłu stoczniowego

Od początku czerwca tego roku trwa protest podwykonawców stoczni firmy Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. To jedna z największych na świecie firm w tej branży, która zmaga się z kryzysem pracowniczym. Problem dotyczy podwykonawców, którym w ciągu ostatnich lat znacząco zmniejszono pensje, zwalniając jednocześnie wielu z nich. Na początku czerwca grupa ok. 100 kontraktorów przejęła jeden z warsztatów, paraliżując w ten sposób możliwości produkcyjne firmy i powodując straty sięgające nawet 500 mln dolarów.

Jak podaje agencja Yonhap na podstawie firmy agencji badawczej Clarkson Research Service w pierwszym kwartale 2022 r. południowokoreańskie firmy zdobyły połowę zamówień na nowe statki na całym świecie. W poprzednich latach Korea Południowa znajdowała się w czołówce krajów o największym udziale w produkcji stoczniowej, zajmując najczęściej drugą pozycję za Chinami i przed Japonią. Aktualna sytuacja geopolityczna w Europie i związany z nią kryzys energetyczny zwiększa popyt na tankowce i gazowce, napędzając koniunkturę ich producentów.

Hamulcem wobec zwiększenia produkcji południowokoreańskich stoczni mogą być grupy robotników, które stanowczo sprzeciwiają się tamtejszym warunkom pracy. Przykładem tego jest Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., czwarty największy producent statków towarowych na świecie. Na początku czerwca grupa ok. 100 podwykonawców przejęła zakład w pobliżu znajdującego się na południu kraju miasta Geoje. Domagają się oni 30-proc. podwyżki, która ma stanowić rekompensatę obniżek z okresu obniżonej koniunktury oraz odpowiedź na rosnącą inflację.

Według reprezentującego protestujących Koreańskiego Związku Pracowników Przemysłu Stalowego w latach 2015-2020 południowokoreański przemysł stoczniowy zwolnił ok. 76 tys. pracowników zatrudnianych u podwykonawców. Pozostałym obniżono w tym czasie pensje o 30 proc. Jak twierdzi przedstawiciel związku Jang Seok-won pracownicy zatrudniani przez podwykonawców mogą liczyć zazwyczaj na zaledwie 60 proc. zarobków robotników pracujących bezpośrednio dla firm stoczniowych. W związku ze wzrostem rynkowego popytu i powrotem zyskowności branży, protestujący domagają się poprawy także ich sytuacji.

Przedłużający się paraliż przykuwa uwagę najważniejszych polityków w Korei Południowej. Nowo wybrany prezydent Yoon Suk-yeol stwierdził nawet w publicznej wypowiedzi na początku zeszłego tygodnia, że społeczeństwo i rząd wystarczająco długo czekały na zakończenie protestu. W ten sposób głowa państwa wyraziła dezaprobatę wobec nielegalnego wstrzymania produkcji, dając do zrozumienia gotowość do zastosowania wariantu siłowego w stosunku do protestujących. Według danych południowokoreańskiej agencji Yonhap do spacyfikowania strajkujących przygotowuje się już policja.