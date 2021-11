Sumitomo rozwija narzędzia z azotku boru

Narzędzia skrawające muszą dostosować się do wymagań, jakie stawiają przed nimi zmiany technologiczne w przemyśle – mówi Robert Zieliński, Area Manager Poland w Sumitomo Electric Hartmetall GmbH. W ostatnich kilkunastu miesiącach firma wprowadziła sporo nowości, chcąc ugruntować swoją pozycję na rynku. Nowe urządzenia to wynik zmian technologicznych, jakie w ostatnich latach zachodzą w przemyśle – wszyscy producenci maszyn czy pojazdów szukają obniżenia ich masy, przez co chętniej sięgają po nowe, znacznie twardsze rodzaje stali. „Stare” technologie skrawania nie byłyby w stanie sobie z nimi poradzić.

Tokarka CNC jest tańsza niż szlifierka

Sumitomo umacnia się w lotnictwie

Według Roberta Zielińskiego z punktu widzenia kosztów inwestycji w maszyny zastosowanie narzędzi CBN jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym, ponieważ tokarka CNC jest tańsza niż szlifierka. Płytki Sumiboron mogą obrabiać różne profile, a powierzchnia po obróbce jest porównywalna do szlifowanej. - Rozpatrując wpływ na środowisko, stwierdzamy, że utylizacja odpadów po szlifowaniu jest niebezpieczna dla środowiska, a wióry po toczeniu mogą być zbierane i poddawane recyklingowi – zauważa Robert Zieliński.Czytaj także: Europa daje się wyprzedzić reszcie świata Zaznacza, że w przypadku obróbki twardych materiałów trwałość wcześniejszych narzędzi z węglika była nawet kilkudziesięciokrotnie niższa niż w przypadku narzędzi z CBN. – Większa trwałość i szybkość pracy powoduje, że koszty produkcji pojedynczego elementu (cost per part – CPP) są niższe, a w motoryzacji, stanowiącej nasz największy rynek, ma to bardzo duże znaczenie – mówi Robert Zieliński i zaznacza, że Sumitomo Electric Hartmetall pokrywa około połowy rynku na narzędzia skrawające z CBN.Od około 10 lat spółka Sumitomo Electric Hartmetall zaczęła mocniej wchodzić także w sektor lotniczy, w którym wprowadzenie nowych materiałów również sprzyja wykorzystywaniu nowych narzędzi. - Rozwiązania CBN były w tym sektorze dotąd rzadko wykorzystywane. Teraz zaczynamy je wprowadzać, co pozwala na produkowanie szybciej, wydajniej i taniej – mówi Robert Zieliński.Motoryzacja i lotnictwo należą do najbardziej zaawansowanych gałęzi przemysłu, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie. W obu przypadkach wejście na rynek wymaga znacznych nakładów finansowych, ale w przypadku lotnictwa troska o poziom bezpieczeństwa jest jednak znacznie wyższa. Chcąc wejść na ten rynek, trzeba uzyskać znacznie więcej certyfikatów, spełnić więcej wymagań i dostosować się do ostrzejszych regulacji.Według Roberta Zielińskiego wejście do przemysłu lotniczego okazało się dla firmy bardzo korzystne, zwłaszcza w pandemii. – W pierwszej fazie pandemii przemysł lotniczy ucierpiał znacznie mocniej niż motoryzacja, która dość szybko zaczęła odrabiać straty. Teraz jednak wąskie gardła przy dostawach półprzewodników znacznie mocniej uderzają w motoryzację, a przemysł lotniczy radzi sobie coraz lepiej. Obecność w różnych gałęziach przemysłu pozwala lepiej przetrwać rynkowe kryzysy, w których zwykle różne gałęzie są w inny sposób poszkodowane – mówi Robert Zieliński.