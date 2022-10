Świat zbyt mało inwestował w produkcję miedzi, wkrótce to się zemści

Niskie ceny miedzi to tylko tymczasowy stan. Jak wynika z analizy Wood Mackenzie, sytuacja na rynku wkrótce ulegnie diametralnej zmianie, bo na rynku miedzi brakuje nowych kopalń.

Transformacja energetyczna powoduje wzrost zapotrzebowania na miedź.

Nowych projektów górniczych jest zbyt mało.

Bariera w zwiększeniu produkcji mogą być gigantyczne potrzeby finansowe.

Miedź jest kluczowym dla świata metalem w transformacje energetycznej. Bez tego surowca nie jest możliwe odejście od paliw kopalnych lub choćby zmniejszenie ich konsumpcji. Jako przykład znaczenia miedzi w zachodzących zmianach można podać pojazdy elektryczne.

Świat zużywa coraz więcej miedzi, a podaż tak szybko nie rośnie

W tym roku oczekuje się, ze sprzedaż samochodów elektrycznych na świecie sięgnie 10,6 mln pojazdów. Przy uśrednieniu zapotrzebowania na miedź jednego pojazdu tego typu na 50 kg oznacza to zapotrzebowanie tylko tego segmentu branży motoryzacyjnej na ponad pół mln ton miedzi.

I tu zaczynają się problemy. Bo mimo rosnącego zapotrzebowania na miedź jej podaż nie rosła. Jak przyznają analitycy Wood Mackenzie, w pierwszej połowie 2022 roku przyrost nowych zdolności produkcyjnych wyniósł zaledwie 260 tys. ton rdzawego metalu w skali roku.

- Kluczowa rola miedzi w transformacji energetycznej jest niekwestionowana. Jest to znaczący wpływ na istniejące i potencjalne dostawy metalu oraz wymagane inwestycje, które wymagają pilnej uwagi - mówi Nick Pickens, dyrektor ds. badań rynków miedzi w Wood Mackenzie.

Kolejne słowa specjalisty mogą zszokować. - Aby skutecznie osiągnąć cele dotyczące zerowej emisji dwutlenku węgla, przemysł górniczy musi realizować nowe projekty w górnictwie miedzi z częstotliwością która nigdy wcześniej nie były stosowana – dodaje Pickens.

Na potrzebne inwestycje może zabraknąć pieniędzy

- Globalna transformacja energetyczna stanowi prawie nieosiągalne wyzwanie w zakresie dostaw - komentuje sytuację analityk.

Jakie duże inwestycje powinny być realizowane, aby miedzi nie brakowało? Analitycy szacują, że w ciągu trzech najbliższych dekad nakłady inwestycyjne w branży, aby móc sprostać rosnącemu popytowi, powinny rocznie wynosić nawet 23 mld dol.

Aby spełnić oczekiwania klientów, moce produkcyjne powinny się zwiększyć w ciągu dekady o astronomiczną wielkość 9,7 mln ton, czyli równowartość 10 kopalń Escondida (największej na świecie) lub 16 całych KGHM.

Czy to możliwe? Na to analitycy nie dają odpowiedzi. Jednak wydaje się to mało realne. Takie zwiększenie produkcji wymagałoby bowiem stabilnego finansowania, pewność odbioru produkcji, a w końcu uruchomieniu szeregu nowych złóż.

Tymczasem banki obawiają się finansowania tak kosztownych projektów, które efekty przyniosą dopiero w odległej przyszłości. Kluczowym pytaniem jest także to, czy mamy wystarczającą ilość rozpoznanych zasobów.