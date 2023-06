Światowe górnictwo czeka rewolucja, bo nie ma tego, co KGHM

Zasoby rud metali w złożach nadających się do eksploatacji odkrywkowej kurczą się w szybkim tempie. Firmy będą sięgały głębiej, a ponieważ wiele z nich nie jest do tego przygotowanych koszty produkcji będą rosły, a liczba górniczych katastrof się zwiększy.

Górnictwo musi sięgać coraz głębiej pod ziemię.

Wielu potentatów ma jednak bardzo nikłe doświadczenie z wydobyciem z dużych głębokości.

Jednym z wyjątków jest nasz KGHM, który od lat rudę wydobywa w kopalniach głębinowych.

Australijski naukowiec z University of Queensland i ekspert ds. górnictwa głębinowego prof. Andre van As wieszczy duże problemy dla firm górniczych. Chodzi o ich nieprzygotowanie poza nielicznymi wyjątkami do prowadzenia prac wydobywczych na dużych głębokościach.

Nowe kopalnie będą kosztowniejsze niż zakłady odkrywkowe

Według van As, branża powinna spodziewać się opóźnień w budowie, gorszych wyników operacyjnych, gwałtownych wzrostów kosztów i potencjalnie kończących działalność katastrof, jeśli firmy nie przygotują się do zmieniających się realiów. A tymi jest przechodzenie z kopalń odkrywkowych i płytko działających, do kopalń sięgających szybami kilometr w gąb ziemi i więcej.

Ten proces jest zaś nieuchronny, bo liczba złóż nadających się do odkrywkowej eksploatacji szybko się kurczy.

Ekspert, który kieruje grupą badawczą Deep Mining Geoscience, zwrócił uwagę, że górnictwo głębinowe będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłości przemysłu wydobywczego, ponieważ złoża powierzchniowe staną się rzadsze, odkrycia głębinowe będą bardziej powszechne, a transformacja energetyczna zwiększy globalne zapotrzebowanie na minerały.

- W przeszłości rozważaliśmy różne zagrożenia geotechniczne podczas wydobycia pod ziemią, ale kiedy zaczynamy wydobycie na głębokościach przekraczających 1000 metrów, pojawią się zagrożenia geotechniczne i operacyjne, które są inne od tych które znamy — mówi van As.

Projekty kopalń będą musiały być analizowane na nowo

Zdaniem naukowca potrzebna jest zmiana myślenia, w tym projektowania kopalń. Wiele firm nie ma odpowiedniego doświadczenia w budowie zakładów działających na dużych głębokościach. Oznacza to poważne ryzyko biznesowe, w tym przerwy w pracach kopalni.

Inaczej będą musiały być także zorganizowane prace takich zakładów. Wzrosną również koszty wydobycia. Naukowiec podkreśla, że tylko nieliczne firmy już teraz są przygotowane na zmianę zasad funkcjonowania.

Choć naukowiec nie wymienia żadnej z nich już teraz w czołówce wydobycia rud metali z dużych głębokości jest nasz KGHM. Spółka eksploatuje rudy miedzi na głębokości nawet ponad kilometra. Jest także jedyną firmą wśród największych producentów tego metalu (około 600 tys. ton produkcji rocznej), w której większość rudy pochodzi z wydobycia głębinowego.