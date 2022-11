Świetne perspektywy dla producentów miedzi, fatalne dla konsumentów

Największy na świecie producent miedzi – chilijskie Codelco – zaprezentował prognozy dla rynku miedzi na najbliższe lata. Opinia giganta może cieszyć KGHM, jednak odbiorców miedzi niekoniecznie.

Mimo dobrych perspektyw podaż miedzi może w najbliższych latach być niewystarczająca.

Produkcja metalu powinna rosnąć, jednak nowych kopalń powstaje zbyt mało.

Inwestorzy obawiają się zbyt wysokich podatków, co uderzyłoby w opłacalność inwestycji.

Konkluzja oceny perspektyw dla producentów miedzi, jaką podał Maximo Pacheco, prezes zarządu Codelco, jest porażająca.

Największy światowy producent miedzi ostrzegł, że globalne niedobory metalu będą rosły.

- W 2035 roku niedobór miedzi na rynku może wynieść osiem milionów ton. Rosnącego popytu nie równoważy bowiem liczba nowych projektów górniczych - powiedział menedżer.

Popyt na miedź będzie rósł w związku z transformacją energetyczną

- Choć oczekuje się nadwyżki w perspektywie krótkoterminowej ze względu na nowe projekty w Chile, Peru, DRK i chińskim regionie Tybetu, to w średnio- i długoterminowej perspektywie zapotrzebowanie znacząco przewyższy podaż - ostrzegł prezes Codelco.

Ocena Pacheco pokrywa się z opinią analityków, którzy przewidują lukę podażową na następną dekadę, choć nieco niższą i szacowaną na sześć milionów ton rocznie. Nadchodzący deficyt przypisują wzrostowi zapotrzebowania ze strony sektora czystej energii i pojazdów elektrycznych.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Codelco, Pacheco powiedział, że światowa transformacja energetyczna w celu powstrzymania zmian klimatycznych zwiększy popyt na rdzawy metal z 25 milionów ton rocznie obecnie do nieco ponad 31 milionów ton w 2032 roku.

Oznacza to, że w ciągu najbliższych ośmiu lat świat musiałby zbudować osiem projektów wielkości Escondida BHP w Chile, największej kopalni miedzi na świecie.

Zdaniem analityków, choć teoretycznie jest to możliwe, to praktycznie nierealne. Miedzi będzie więc brakowało.

Powstaje zbyt mało kopalń, bo inwestorzy boją się wyłożyć pieniądze

Dlaczego jednak metalu może w ogóle zabraknąć? Odpowiedź jest prozaiczna. Brakować będzie kopalń. Z jednej strony specjaliści oceniają, że produkcja metalu już w istniejących zakładach spadnie nawet o 2 mln ton rocznie. Z drugiej nowych projektów jest zbyt mało, aby nie tylko zwiększyć podaż, ale nawet zastąpić schyłkowe zakłady.

Co prawda w ostatnich latach powstały duże kopalnie, jak np.: Cobre Panama czy peruwiańska Quellaveco, ale to zbyt mało.

Co ciekawe, mimo dobrych perspektyw dla rynku miedzi, budowę kopalń utrudnia znalezienie finansowania na nowe zakłady. To pokłosie decyzji politycznych zwłaszcza w krajach Ameryki Południowej. Tamtejsze lewicowe rządy nakładają nowe zobowiązania finansowe na górnictwo, co według firm z branży grozi nieopłacalnością ekonomiczną produkcji. Efektem tego są mniejsze niż mogłyby być inwestycje w Peru czy Chile.

Koniec końców obecna sytuacja może zaowocować wzrostem cen, choć obecnie trudno oszacować, w jakim stopniu.