Świetne wyniki KHGM to dobra okazja do cięcia kosztów

Mimo świetnych wyników finansowych półrocza KGHM stoi przed sporymi wyzwaniami. Spółka nadal powinna ciąć koszty, tyle że nie będzie to łatwe i wymagać będzie poważnych nakładów.

Energetyczne dylematy

I tu zaczynają się problemy. Jak przyznaje prezes firmy Marcin Chludziński, spółka w ostatnich kwartałach mocno zaciskała pasa. Starano się minimalizować koszty, a w najgorszym razie trzymać ich wzrost na rynkowym poziomie.Tak na przykład rozwiązano problem w przypadku płac dla pracowników Sierra Gorda. Zostało podpisane trzyletnie porozumienie. – Stawki, jakie otrzymują nasi chilijscy kontrahenci, są na poziomie rynkowym. Próba ograniczenia wzrostu zarobku mogłaby zaowocować brzemiennym w skutkach sporem, a nawet strajkiem. Uważam, że wynegocjowaliśmy z punktu widzenia spółki nie gorsze warunki niż konkurencja – mówi nam osoba znająca chilijskie negocjacje płacowe. O samych warunkach nie chce jednak mówić.To, co wydaje się być kluczowym wyzwaniem dla KGHM, to kwestie energetyczne. Drożejąca energia elektryczna każe poszukiwać alternatywy, zwłaszcza że KGHM jest jednym z trzech największych konsumentów prądu w kraju.Należy pamiętać, że KGHM jest specyficznym wśród czołówki branży miedziowej koncernem. Udział w produkcji górniczej kopalń głębinowych jest w tej firmie największy. A to oznacza, że spółka jest szczególnie podatna na wzrosty cen energii.Adam Bugajczuk, w KGHM odpowiedzialny za sprawy rozwoju, zaznacza, iż firma musi inwestować w energetykę.W poprzednim roku źródła własne i OZE odpowiadały za 22,42 proc. wykorzystywanego przez KGHM prądu. Do końca dekady mają one zapewniać połowę dostaw. Z tego 51 proc. źródła gazowe, a 49 proc. OZE.Oczywiście malkontenci mogą zapytać, dlaczego całości nie będą pokrywać odnawialne źródła energii.Powód jest dość prosty. W obecnej technologii spółka nie może się narazić na przerwy w dostawach energii. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa pracowników, np. wentylację na dole kopalń. W drugim rzędzie istotne jest stabilne zabezpieczenie dostaw energii dla części hutniczej KGHM.Tego zaś źródła OZE nie są w stanie spółce zagwarantować. Sytuacje zmieniłoby dopiero opracowanie wydajnych i opłacalnych ekonomicznie magazynów energii.Wyjątkiem będzie Sierra Gorda. Od 2023 roku 100 proc. energii elektrycznej zużywanej w chilijskim zakładzie KGHM będzie pochodziło z OZE. Jednak należy pamiętać, że sprzyja temu prowadzenie działalności górniczej metodą odkrywkową i fakt, że kopalnia położona jest w regionie, gdzie niemal zawsze świeci słońce.Mimo tych problemów oczywiste jest, iż KGHM będzie się angażował w OZE. Pamiętać trzeba bowiem, że "skutkiem ubocznym" będzie także idąca w setki tys. ton redukcja emisji CO2. A to ma także wymiar finansowy.Czy spółka mogłaby gdzieś jeszcze szukać oszczędności? Jak mówi prezes Chludziński, analizowanych jest wiele obszarów.Obecna dobra sytuacja finansowa KGHM paradoksalnie temu sprzyja. Firma chce łożyć na badania większe niż dotychczas kwoty. Jednak opłaca się to robić. Obecnie poczynione oszczędności będą bowiem szczególnie cenne w okresie pogorszenia cen miedzi i srebra.