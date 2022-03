Świetny rok KGHM. Spółka niemal potroiła zysk

KGHM opublikował wyniki finansowe za ubiegły rok. Było on dla spółki wyjątkowo dobrym. Imponuje zwłaszcza sięgający niemal 6,2 mld zł skonsolidowany zysk netto firmy.

Bezpieczne kopalnie

Wzrost przychodów o niemal 78 proc. w połączeniu z optymalizacją kosztową pozwolił na osiągnięcie, na 55 proc. udziale KGHM Polska Miedź, zysku operacyjnego w wysokości 3,2 mld zł (prawie 2 i półkrotny wzrost). Doskonała kondycja finansowa pozwoliła pierwszy raz w historii inwestycji w Chile na odwrócenie przepływów finansowych do spółki matki, a zanotowany wynik netto za 2021 r. to 3,2 mld zł.Pomimo zagrożenia spowodowanego pandemią, liczba zdarzeń wypadkowych w KGHM spadła z 213 w 2020 roku do 165 na koniec 2021 roku. Zmniejszyła się przede wszystkim liczba wypadków powodowanych przez ludzką nieostrożność.W KGHM w 2021 roku odnotowany został rekordowo niski wskaźnik wypadkowości LTIFR KGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM). Ukształtował się on na poziomie 5,63, co oznacza spadek o 23 proc. w porównaniu do 2020 roku i aż o 70 proc. w stosunku do 2010 roku.W 2021 roku zarząd KGHM przyjął Politykę Klimatyczną, a następnie zaktualizował strategię spółki, dodając do 4e (elastyczność, efektywność, ekologia, e-przemysł), kolejne e, czyli energię. Wpisuje się to w plany inwestycyjne firmy związane z transformacją. Polityka Klimatyczna dotyczy redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.Ambicją KGHM jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Rozwija też projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM.Jednym z kluczowych projektów KGHM będzie wdrożenie małych modularnych reaktorów jądrowych (SMR – Small Modular Reactor). Spółka podpisała w tej sprawie umowę z amerykańskim dostawcą technologii, firmą NuScale Power. Do tego KGHM przystąpił do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Firma zaangażowana jest również w budowę Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, widząc potencjał do wykorzystania wodoru m.in. w hutach.