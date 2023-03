Szok na giełdzie metali. W magazynie zamiast niklu były worki z kamieniami

Chodzi o niewielką ilość, bo zaledwie 54 tony fizycznych zapasów niklu, jakie składuje Londyńska Giełda Metali. Minimalna jak na skalę handlu jest także wartość trefnych worków – 1,3 mln dol. To co szokuje, to fakt, że już kolejny raz zamiast metalu jest nic niewarta skała.

Zapasy „fizycznego” metalu zabezpieczały kontrakty.

To drugi w ostatnim czasie przypadek fałszowania stanu zapasów.

Londyńska Giełda Metali może być zmuszona do nowego sposobu weryfikacji stanu zapasów.

Londyńska Giełda Metali (London Metal Exchange - LME) to najważniejsze miejsce handlu niklem. Część kontraktów zawieranych w obrocie ma zabezpieczenie w postaci fizycznie składowanych metali. Ma to chronić handlujących przed oszustwem, ale i niewypłacalnością.

LME jako wzorzec przechowywania metali się sypie

Londyńska Giełda Metali ma dziesiątki magazynów w którym składowane są metale.

Ostatnio jednak LME w magazynie w Rotterdamie odkryła worki z kamieniami zamiast niklu, który miał stanowić zabezpieczenie kilku jej kontraktów.

- Warranty magazynowe (gwarancje magazynowe) LME były kiedyś złotym standardem gwarancji magazynowych na całym świecie, traktowanym jako ekwiwalent zbliżony do gotówki - napisał na LinkedIn John MacNamara, dyrektor generalny Carshalton Commodities Ltd. i doświadczony bankier zajmujący się finansowaniem handlu towarami. - Coś poszło strasznie nie tak na LME – zaznaczył specjalista.

LME odkryła problem po otrzymaniu poufnej informacji, że część niklu dostarczonego z magazynu w Rotterdamie zawierała worki z kamieniami zamiast brykietów niklu. Według osób zaznajomionych ze sprawą magazyn obsługiwany jest przez firmę Access World. Firma była wcześniej własnością koncernu wydobywczego Glencore i poinformowała w styczniu, że została przejęta przez Global Capital Merchants.

Co z kontrolą magazynów? Oszuści coraz bezczelniejsi

Dlaczego, choć chodzi o bardzo małe pieniądze jak na skalę handlu metalami, sprawa szokuje i jest bardzo ważna?

Problem w tym, że rujnowane jest zaufanie co do zawartości magazynów. A to ono pozwala na stabilny i bezpieczny handel. Bez zaufania co do zawartości magazynów podstawy handlu runą i trzeba będzie na nowo je budować. Jak – tego na razie nikt nie wie.

Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że według jednej z zaznajomionych z nią osób metal w holenderskim magazynie był zarejestrowany jako znajdujący się tam od początku 2022 roku.

Wszystko wskazuje na to, że należy spodziewać się gorączkowej kontroli wszystkich magazynów, w których jest składowane są metale dla LME.

System magazynowy LME przez lata okazał się odporny na szersze przypadki oszustw w branży metalowej, które zazwyczaj obejmują fałszowanie dokumentów wysyłkowych i magazynowych. System LME wciąż jest postrzegany jako bezpieczniejszy, ponieważ giełda tworzy własne warranty magazynowe i cyfrowo przenosi ich własność. Polega jednak na firmach magazynujących. Czyżby to było jednak słabe ogniwo?

Dla LME informacja o trefnych workach nie mogła wypłynąć w gorszej chwili. Niedawno rynkiem wstrząsnęła informacja, że wielki handlowiec metalami Trafigura stracił ponad 600 mln dol. na współpracy z nieuczciwymi dostawcami. Także tam zamiast niklu w magazynach odkryto kamienie.