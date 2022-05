Szykuje się kartel producentów rzadkiego metalu

Jak poinformował prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador, jego kraj będzie ściśle współpracował z rządami Argentyny, Boliwii i Chile w sprawie powołania stowarzyszenia litowego. Choć polityk mówi o potrzebie współpracy technologicznej i górniczej, to zdaniem ekspertów w istocie chodzi o powołanie kartelu państw zajmujących się produkcją litu.

- Razem działamy w zakresie rozwoju, eksploracji, przetwarzania i nowych technologii – powiedział Lopez Obrador na konferencji prasowej.

Co ciekawe sam Meksyk nie posiada obecnie eksploatowanych zasobów litu, jednak budowa geologiczna kraju i szacunki dotyczące zasobów predysponują go do stania się liderem na rynku tego metalu.

Natomiast Boliwia, Chile i Argentyna znajdują się na szczycie tak zwanego „trójkąta litowego”, regionu zawierającego prawie 56 proc. światowych zasobów tego metalu, zgodnie z najnowszymi danymi USGS.

Zdaniem analityków współpraca tych krajów może zaowocować powstaniem organizacji zrzeszającej producentów i dyktujących warunki na rynku.

W zeszłym miesiącu meksykański parlament uchwalił ustawę o nacjonalizacji złóż metalu, zacieśniając kontrolę nad strategicznymi zasobami mineralnymi, a Lopez Obrador powiedział, że dokona przeglądu wszystkich kontraktów na eksploatację tego metalu.

Nacjonalizacji złóż litu chcą dokonać także pozostałe trzy państwa. We wszystkich do rządu doszła bowiem lewica lub skrajna lewica, która domaga się „sprawiedliwszego” podziału zysków z działalności górniczej.

Lit to kluczowy metal w transformacji energetycznej świata. Wykorzystywany jest głównie do produkcji wydajnych baterii m.in. dla branży samochodowej.