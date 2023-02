Szykuje się potężny kryzys na rynku kluczowych metali

Od czwartku 2 lutego nie pracuje jedna z największych na świecie kopalń miedzi – Las Bambas w Peru. Tamtejszy kryzys polityczny może spowodować problemy na rynku kilku kluczowych metali.

Od ośmiu tygodni Peru targane jest sporami politycznymi.

Niepokoje spowodowały zamknięcie wielu kluczowych kopalń.

Brak dostaw z Peru może spowodować bardzo duże niedobory w kilku kluczowych metalach.

Komunikat operatora kopalni spółki MMG jest lakoniczny - zakład przechodzi w stan konserwacji. W praktyce oznacza to wstrzymanie wszelkich robót. Tym samym staje zajmująca dziewiąte pod względem produkcji miedzi (400 tys. ton rocznie) kopalnia.

Ogólnokrajowe protesty trwają już od ośmiu tygodni

Powód wstrzymania prac jest prozaiczny. W Peru od dwóch miesięcy trwają zamieszki. Znane stały się obrazki turystów uciekających z Machu Picchu, jednak to tylko fragment fatalnej sytuacji w kraju.

Według biura rzecznika praw obywatelskich Peru od 7 grudnia, kiedy Kongres usunął prezydenta Pedro Castillo i nakazał jego aresztowanie, co najmniej 58 osób zginęło, a 1792 zostało rannych w protestach.

Początkowo Las Bambas pracowała ze zmniejszonymi mocami, teraz jednak wywóz urobku stał się niemożliwy.

Dlaczego w Peru sytuacja jest gorąca? Jesienią ubiegłego roku okazało się, że sądy i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie Castillo. Wśród zarzutów pojawiły się nepotyzm, płatna protekcja, a w końcu zwykła korupcja.

Castillo próbował się bronić. Zażądał reformy sądownictwa, rozwiązania Kongresu i wprowadzenia godziny policyjnej. Na wieść o tym parlamentarzyści usunęli lewicowego prezydenta, efektem czego były liczne wystąpienia społeczne. Kraj jest obecnie podzielony na zwolenników Kongresu i usuniętej głowy państwa.

Peru jest kluczowe w dostawach wielu metali dla przemysłu

Wieści z Peru to fatalne informacje dla wielu konsumentów metali. Ten andyjski kraj jest bowiem jednym z tzw. państw „metalowych”, czyli tych, które produkują niemal wszystkie kluczowe metale przemysłowe, i tak Peru jest drugim co do wielkości producentem miedzi, srebra i cynku na świecie oraz największym producentem złota w Ameryce Łacińskiej. W kilku innych metalach również odgrywa niepoślednią rolę.

Przemysł wydobywczy Peru ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Odpowiada za około 10 proc. PKB. Przychody z eksportu minerałów osiągnęły w 2021 roku 27,2 mld dol. co oznacza ich udział wartościowy w eksporcie na poziomie 60 proc.

Teraz wiele operacji zostało ograniczonych, a część całkowicie wstrzymano.

- Ponieważ niepokoje społeczne podsycają zakłócenia w dostawach, spodziewamy się, że kryzys w Peru, które produkuje znaczne ilości miedzi, cynku, cyny i srebra, będzie miał istotne znaczenie w nadchodzących miesiącach – komentuje sytuację Colin Hamilton, analityk BMO Capital Markets.

Ceny kluczowych metali mogą szybko rosnąć, bo zapasy są małe

Ze względu na znaczenie Peru dla światowego górnictwa metali wszystko wskazuje, że wiele z nich będzie drożało. Sytuacje załagodziłoby uspokojenie nastrojów w Peru, ale na to się nie zanosi.

Analitycy są zgodni: przy obecnych niskich stanach magazynowych należy spodziewać się wzrostów cen. Warto pokazać o tym, że np. sama Las Bambas odpowiada za około 2 proc. światowej produkcji miedzi. Wypadnięcie z rynku około 400 tys. ton rdzawego metalu (roczna produkcja kopalni) to poważny problem. Dla porównania polski KGHM produkuje nieco ponad 600 tys. ton miedzi rocznie.

Specjaliści wskazują na jeszcze jeden problem. Nawet jeśli impas polityczny w Peru uda się rozwiązać, to górnictwo metali czeka jeszcze jedno wyzwanie. Chodzi o porozumienie się z ludnością. W Peru, podobnie jak w sąsiednim Chile panuje opinia, że branża górnicza zbyt mało płaci społeczności lokalnej, a podział zysków jest niesprawiedliwy. Osiągniecie porozumienia może być więc trudne.

Na razie więc analitycy spodziewają się trwałych niedoborów w podaży metali z Peru, to zaś może spowodować, że ceny na giełdach gwałtownie skoczą w górę.