Szynowy alians ArcelorMittal budzi zastrzeżenia urzędników

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wysunął zastrzeżenia do planowego utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez spółki ArcelorMittal Poland i Moris. U nas to jedyne konkurujące przedsiębiorstwa i ich połączenie mogłoby prowadzić do podniesienia cen na rynku szyn.

AMP produkuje i sprzedaje wyroby ze stali, w tym walcowane szyny kolejowe o długości 120 m.

Moris m.in. zgrzewa w zgrzewalni stacjonarnej dwie lub więcej walcowane szyny kolejowe z AMP.

Według UOKiK firmy te są dla siebie jedynymi istotnymi konkurentami z perspektywy nabywcy końcowego szyn.

ArcelorMittal Poland oraz chorzowska spółka Moris chcą utworzyć joint venture. AMP produkuje i sprzedaje wyroby ze stali, w tym walcowane szyny kolejowe. Moris prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wyrobów stalowych, również szyn walcowanych, zakupionych od producentów (m.in. od AMP) oraz produkuje i sprzedaje szyny zgrzewane.

AMP wytwarza w Dąbrowie Górniczej szyny o długości 120 m, ale budowa i modernizacja linii kolejowych wysokich prędkości (ponad 160 km/h) wymaga dłuższych odcinków szyn pozbawionych łączeń. Takie odcinki wykonuje Moris, zgrzewając 3 studwudziestometrowe szyny z AMP w jedną, pozbawioną odczuwalnych dla kół pociągu łączeń sekcję. Firma ma także miejsce do składowania tak długich szyn oraz tabor do ich transportu. AMP nie ma w swoich zasobach tego typu zgrzewalni.

Urząd przez rok badał ewentualne skutki rynkowe wspólnego przedsięwzięcia

UOKiK od ubiegłego roku prowadził badania rynków szyn i weryfikację danych przedstawionych przez uczestników koncentracji. Według komunikatu urzędu „ze względu na specyfikę branży zebrano dane rynkowe zarówno od producentów i dystrybutorów, jak i nabywców końcowych szyn”. Analizując zebrane dane urząd doszedł do wniosku, że planowana koncentracja „może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku sprzedaży walcowanych szyn kolejowych do odbiorów końcowych. Ponadto, po dokonaniu koncentracji, nowy przedsiębiorca byłby jedynym podmiotem w Polsce, mającym w ofercie szyny zgrzewane, co mogłoby prowadzić do podniesienia ich cen”.

- Uczestnicy koncentracji są dla siebie jedynymi istotnymi konkurentami z perspektywy nabywcy końcowego szyn. Z naszych analiz wynika, że utworzenie wspólnego przedsiębiorcy może wyeliminować presję konkurencyjną oraz z dużym prawdopodobieństwem skutkować podniesieniem cen dla odbiorców końcowych. Koncentracja może ograniczyć także możliwość wejścia na rynek nowych dostawców - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Uczestnicy rynku boją się wzrostu cen, który ich zdaniem musi po koncentracji nastąpić

Kiedy przed rokiem UOKiK rozpoczynał swoje postępowanie cytowani przez media uczestnicy rynku widzieli w planowanym ruchu chęć zmonopolizowania rynku i także podnosili obawy o wzrost cen.

Ostatecznie UOKiK podzielił ich obawy, ale zgłaszane przez urząd zastrzeżenia „nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania”.

Pytana o transakcję spółka ArcelorMittal Poland poinformowała, że na razie nie planuje komentowania sprawy. Ze spółką Moris nie udało nam się skontaktować.